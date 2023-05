Castelfidardo, una salvezza miracolosa che vale la permanenza in Eccellenza

Una salvezza in Eccellenza all’ultima giornata vale bene una cena. Il Castelfidardo è sceso nei giorni scorsi a Porto San Giorgio dove si è celebrato il conviviale conclusivo della stagione alla presenza di dirigenti e giocatori. Un momento servito anche per decretare il classico rompete le righe. Festa salvezza per la prima squadra allenata da mister Marco Giuliodori, ma con un attenzione particolare anche al settore giovanile. Nell’occasione il responsabile del nuovo settore giovanile fidardense Andrea Varoli ha consegnato al presidente Franco Baleani il Trofeo Givova Soccer Experience vinto dalla squadra Allievi in occasione dell’omonimo torneo svolto durante il periodo pasquale, con successo, dai giovani biancoverdi. Insomma un finale di stagione da ricordare in tutti i sensi per i fidardensi dopo un inizio di annata tutt’altro che positivo. "E’ stata una stagione partita in sordina – commenta il presidente Franco Baleani – con un progetto nuovo con tanti giovani. Nonostante l’inizio difficile abbiamo sempre creduto nel lavoro dello staff tecnico e dei giocatori. Anche se in tanti all’inizio ci davano per spacciati, il mister e i ragazzi sono riusciti a fare qualcosa di fantastico. Abbiamo lottato fino alla fine e faccio un plauso ai giocatori e allo staff tecnico per quello che ci hanno regalato. Abbiamo concluso questa stagione agonistica con questo bel momento conviviale, con Andrea Varoli che ci ha consegnato la targa e la coppa vinta dai ragazzi che hanno preso parte al Trofeo Givova Soccer Experience. Cominceremo a pianificare la prossima stagione e siamo sempre disponibili ad allargare la base societaria".