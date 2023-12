Castelfrettese, arriva il secondo ko di fila

CASTELFRETTESE

0

GABICCE GRADARA

2

CASTELFRETTESE: Cominelli, Sampaolesi Y., Bartolini, Brunori (37’ st Santinelli), Lucchetti, Mazzarini, Capitani (15’ st Ginesi), Garuti (20’ st Piancatelli), Beta, Palazzi, Rocchi. Panchina: Angelani, Simone, Scortechini, Rango, Ortolani, Maggiori. All. Fenucci.

GABICCE GRADARA: Cappuccini, Grandicelli, Semprini, Morini (24’ st Bergamini), Gabrielli, Costa, Costantini (44’ st Finotti), Domini, Torsani, Mani, Pierri. Panchina: Nobile, Magi, Fuzzi, Tombari, Betti. All. Angelini.

Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno.

Reti: 2’ st Torsani, 49’ st Mani.

Seconda sconfitta consecutiva per la Castelfrettese che si vede infilare in casa dal Gabicce Gradara. La squadra di Fenucci finisce in piena zona playout visto il solo punto nelle ultime quattro giornate. Recrimina la Castelfrettese nel primo tempo per un presunto rigore non fischiato su Rocchi. Poi a inizio ripresa il Gabicce passa con Torsani. Rocchi centra la traversa, mentre Mani chiude la sfida.