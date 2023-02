Castelfrettese e Sassoferrato Genga esultano: oggi c’è la Filottranese

Obiettivi centrati per Castelfrettese e Sassoferrato Genga che centrano i blitz vincenti esterni. La Castelfrettese passa a Castelleone di Suasa grazie alla rete di siglata al 12’ da Paniconi. Vittoria sofferta, con i biancorossi che giocano per più di un tempo in dieci per l’espulsione di Rocchi, con i padroni di casa che falliscono un rigore con Giudici. Rocambolesca la vittoria del Sassoferrato Genga sul campo di Villa Musone. Cinque gol in totale e successo in rimonta per il "Sasso" che con la coppia Passeri-Cossa firma il sorpasso vincente. Debutto amaro per mister Monaldi (espulso a fine primo tempo) sulla panchina del Villa Musone con i gialloblu che scappano in vantaggio con Ventresini. Il pareggio di Cossa nel finale del primo tempo. A inizio ripresa Villa ancora in vantaggio con Sall Cheick , ma in pieno recupero Passeri firma il pari e poi Cossa sigla il gol vittoria. Vittorie anche per Borgo Minonna, Castelbellino e Chiaravalle. Oggi la capolista Filottranese dovrà rispondere presente: al San Giobbe arriva la Sampaolese.

Prima Categoria (girone B): oggi: Filottranese-Sampaolese. Ieri: Borgo Minonna-Labor 2-0, Castelbellino-Loreto 4-0, Castelleonese-Castelfrettese 0-1, Chiaravalle-Monserra 4-2, Staffolo-Real Cameranese 1-0, Villa Musone-Sassoferrato Genga 2-3. Prossimo turno: Castelfrettese-Colle 2006, Castelleonese-Filottranese, Labor-Castelbellino, Loreto-Chiaravalle, Monserra-Borgo Minonna, Montemarciano-Villa Musone, Real Cameranese-Sassoferrato Genga, Sampaolese-Staffolo.