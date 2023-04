Castelfrettese, pari col Sassoferrato

CASTELFRETTESE

2

SASSOFERRATO GENGA

2

CASTELFRETTESE: Sollitto, Mazzarini T., Lucchetti, Marini, Pjetri, Rosi, Anconetani, Bartolini, Rocchi, Paniconi (14’ st Lungarini), Beta (25’ st Fratesi). Panchina: Angelani, Baldelli, Tomassini, Alessandro Mazzarini, Cornacchia, Quercetti, Parasecoli. All. Bugari.

SASSOFERRATO GENGA: Buriani, Ruiu (26’ st Piermattei M.), Di Nuzzo, Chioccolini (41’ st Colombo), Carletti Orsini (38’ pt Lippolis), Paoluzzi, Passeri (39’ st Piermattei F.), Arcangeli, Ricci, Carboni, Cossa. Panchina: Camilli, Emanuele Piermattei, Bonci, Imperio, Tolu. All. Franceschelli.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Reti: 15’ pt Paniconi, 44’ pt Rocchi, 45’ pt Chioccolini, 21’ st Carboni.

Note: ammoniti Pjetri, Marini, Ruiu, Passeri, Carboni, Chioccolini e Arcangeli.

Come all’andata, così al ritorno. Finisce sempre 2-2 in questa stagione, in campionato, Castelfrettese-Sassoferrato Genga. Padroni di casa con varie defezioni, ospiti al completo.

Parte meglio la squadra di Bugari che dopo un quarto d’ora passa in vantaggio con Paniconi, ancora in gol (sesto centro in campionato), che sfrutta un errore difensivo ospite.

Il Sassoferrato Genga sfiora il pari con la traversa di Ruiu, ma è la capolista a raddoppiare al 44’ con Rocchi.

Chioccolini riapre la sfida, poi nella ripresa il pareggio definitivo porta la firma di Carboni. E lo stesso Carboni nel finale a sfiorare addirittura il gol vittoria, ma Sollitto risponde alla grande.

