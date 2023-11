Castelfrettese-Portuali è il big match di giornata

Una giornata, la 12^, con tanti scontri interessanti nel girone A di Promozione. Che vede in programma solo tre partite oggi pomeriggio, le altre domani. Due i match tra ‘’anconetane’’ come quello tra Castelfrettese e Portuali. Trasferta scomoda per la capolista in casa della formazione di Fenucci, imbattuta in casa (una vittoria e quattro pareggi) e vogliosa di riscatto dopo il ko nell’ultimo turno che ha messo fine alla striscia di otto risultati positivi. Un altro match interessante è quello tra Moie Vallesina e Marina che arrivano all’appuntamento con stati d’animo contrapposti, con il Moie sconfitto nel big match sul campo dei Portuali, mentre il Marina ha rialzato la testa vincendo contro la Biagio. Quest’ultima attesa domani al riscatto casalingo contro la Fermignanese in un’altra partita che vale i quartieri alti del girone. Dove nell’ultimo turno ha fatto capolino il Fabriano Cerreto, salito al quarto posto, che ospiterà il Vismara. Trasferte per Barbara Monserra e Osimo Stazione. Come per la Vigor Castelfidardo (girone B) di scena oggi al Collevario di Macerata contro la Cluentina.

PROMOZIONE, 12^ giornata (ore 14:30). Girone A. Oggi: Atletico MondolfoMarotta-Villa San Martino, Castelfrettese-Portuali, Moie Vallesina-Marina. Domani: Biagio Nazzaro-Fermignanese, Fabriano Cerreto-Vismara, Gabicce Gradara-S.Orso, Pergolese-Barbara Monserra (ore 15), Valfoglia-Osimo Stazione. Classifica: Portuali Ancona 23; S.Orso 20; Moie Vallesina 18; Biagio Nazzaro, Fabriano Cerreto, Fermignanese e Valfoglia 17; Barbara Monserra e Marina 16; Pergolese 14; Castelfrettese 13; Atletico MondolfoMarotta 12; Osimo Stazione 11; Gabicce Gradara 10; Vismara 9; Villa S.Martino 5. Girone B. Oggi: Appignanese-Palmense, Atletico Centobuchi-Monticelli, Casette Verdini-Aurora Treia, Cluentina-Vigor Castelfidardo (ore 15), Corridonia-Potenza Picena (ore 15), Porto Sant’Elpidio-Rapagnano, Sangiorgese M.-Matelica, Trodica-Elpidiense Cascinare. Classifica: Classifica: Trodica 21; Vigor Castelfidardo, Elpidiense Cascinare e Matelica 19; Atletico Centobuchi, Cluentina e Corridonia 17; Sangiorgese M. 16; Porto S.Elpidio 15; Palmense, Casette Verdini e Monticelli 14; Potenza Picena, Aurora Treia e Appignanese 9; Rapagnano 7.