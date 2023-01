Castelfrettese sul campo della Sampaolese

Inizia il girone di ritorno anche nel girone B di Prima Categoria. E le prime due della classe sono attese per il secondo sabato consecutivo da una trasferta. Castelfrettese sul campo della Sampaolese, Filottranese a Camerano. Sulla carta l’impegno più facile spetta alla terza in classifica, il Sassoferrato Genga, visto che la squadra di mister Franceschelli gioca ancora in casa ospitando un Colle 2006 che in trasferta non conquista punti da metà novembre. Staffolo, quarta forza del torneo, va sul campo del Villa Musone dove una settimana fa è caduta la capolista Filottranese. Borgo Minonna-Chiaravalle sfida playoff. Labor all’assalto del Loreto. Prima Categoria, 1ª giornata di ritorno. Oggi (ore 14:30): Borgo Minonna-Chiaravalle, Labor-Loreto, Monserra-Castelbellino, Real Cameranese-Filottranese, Sampaolese-Castelfrettese, Sassoferrato Genga-Colle 2006 (ore 15), Villa Musone-Staffolo. Classifica: Castelfrettese e Filottranese 30; Sassoferrato Genga 29; Staffolo 24; Castelbellino e Borgo Minonna 23; Castelleonese e Chiaravalle 22; Labor e Monserra 21; Sampaolese 20; Real Cameranese e Montemarciano 17; Villa Musone 15; Colle 2006 6; Loreto 2.