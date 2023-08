Castelfrettese, un rinnovamento giovanile Quattordici volti nuovi per la Promozione

Tanti volti nuovi e giovani nella Castelfrettese che ha iniziato ormai da giorni a preparare il ritorno in Promozione dopo nove anni di assenza.

Il gruppo biancorosso si è radunato al Fioretti agli ordini di mister Gianluca Fenucci, un ritorno dalle parti di Castelferretti per Fenucci dopo aver vestito in precedenza i panni di giocatore (portiere) e allenatore. Fenucci guiderà un roster che vede quattordici volti nuovi che si sono aggiunti a capitan Fratesi e agli altri nove confermati, laureatisi campioni regionali di Prima Categoria dopo la vittoria del campionato.

La società del presidente Augusto Bonacci ha intrapreso una politica basata su un’età media molto bassa, come dimostrano i soli sei over 2000 sui ventiquattro giocatori presenti in rosa. Svolgeranno la preseason anche otto promesse (un classe 2005 e sette 2006) della neonata Juniores Regionale allenata da Marco Bacelli. Allenamenti, ma anche amichevoli. La prima domani alle ore 17 all’Amadio contro il Borgo Minonna (Prima Categoria).

Mercoledì poi alle ore 17.30, al Fioretti, sfida contro una squadra di D, la Vigor Senigallia, mentre sabato 26 (ore 17.30) arriverà sempre al Fioretti la Jesina (Eccellenza). Mercoledì 30 alle ore 20 la Castelfrettese giocherà a Castelbellino, ultimo test amichevole prima del debutto in Coppa Italia previsto domenica 3 settembre (ore 15.30) nel derby contro la Biagio Nazzaro. Primo match ufficiale cui seguirà in serata la presentazione in piazza della prima squadra e dell’Under 19 nell’ambito della Festa dei Ragazzi, importante appuntamento estivo organizzato dalla società dal 28 agosto al 3 settembre con tornei di ragazzini al Fioretti e stand gastronomici in piazza.

Lunedì inizierà la preparazione all’Amadio anche la nuova Under 19, tornata a rivivere dopo tanti anni di assenza, che partecipa al campionato regionale contando ben 31 giocatori grazie all’importante accordo col Palombina Vecchia. La rosa della Castelfrettese prima squadra 20232024. Portieri: Gabriele Sollitto, Mattia Angelani, Tommaso Cominelli, Leonardo Becciu, Matteo Donati. Difensori: Tommaso Mazzarini, Gianmarco Simone, Alessandro Capitani, Valerio Lucchetti, Yuri Sampaolesi, Mattia Scortechini, Lorenzo Bacelli, Riccardo Maggiori, Diego Ortolani. Centrocampisti: Mattia Fratesi, Massimiliano Sampaolesi, Lamberto Brunori, Riccardo Rango, Leonardo Bartolini, Filippo Arsendi, Filippo Garuti, Tomas Mosciatti, Tommaso Ortolani, Jacopo D’Onofrio, Matteo Paoletti. Attaccanti: Aleks Beta, Luca Rocchi, Filippo Felicissimo, Nicolò Branchesi, Alessandro Grilli, Tommaso Ginesi, Mattia Santinelli.