Cavalieri armati, Duomo e Conero Ecco le nuove maglie della stagione

Un videomessaggio di un minuto e mezzo sui social dell’Ancona per promuovere, emozionare e svelare le nuove divise. Le maglie saranno presentate alla città in un appuntamento finora top secret a fine agosto ma intanto c’è una bella anticipazione: due cavalieri armati, il simbolo della città, prima davanti alle Muse, poi in piazza del Plebiscito, poi al Duomo, e infine allo stadio Del Conero, che passo dopo passo scoprono la loro identità sfilandosi l’elmo.

Sono Filippo Perucchini e Alberto Spagnoli, attori protagonisti per un giorno, cavalieri che si tolgono mantello e armatura e scoprono le due nuove divise dell’Ancona, in rosso e in bianco, rinnovate nello stile quanto nelle sponsorizzazioni. Le due maglie biancorosse, infatti, recano sul fronte gli sponsor Carbon Brew, Centro Software e Fidea, e sul retro Canil ed Ecocostruzioni, sulla spalla il logo della Lega del Filo d’Oro, e poi naturalmente sul petto lato cuore lo scudo dell’Ancona con il cavaliere armato, ma anche tanti piccoli cavalieri che sfumano nella parte bassa delle due maglie. Il videomessaggio si conclude con la scritta: "Il cavaliere: simbolo di Ancona. Home & Away Kit season 2324". Le nuove maglie che faranno felice la tifoseria si possono acquistare su www.usanconashop.com.

g.p.