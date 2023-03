C’è il derby tra Portuali e Osimo Stazione

Al Giuliani va in scena un derby Portuali-Osimo Stazione. I locali alla ricerca della vittoria casalinga dopo averla ritrovata sabato in trasferta sul campo del Villa San Martino. Ma i tre punti servirebbero anche a un Osimo Stazione che non vince da quasi un mese e mezzo. A Barbara ci dovrebbe essere il debutto di mister Andrea Profili: davanti ai gialloblù ci sarà la capolista K Sport Montecchio. Anche la vice capolista del girone, Urbania (assieme ai Portuali), scende nell’Anconetano per affrontare l’Olimpia Marzocca. La Vigor Castelfidardo reduce dal pari esterno di Cagli nella semifinale di Coppa Italia attende il Villa San Martino. Il Moie Vallesina vuol tornare a vincere nel proprio stadio dove arriva la Cagliese. Biagio sul campo del MondolfoMarotta. Nel girone B altra salita tosta per la Passatempese che domani sarà sul campo della capolista Civitanovese. Intanto l’ex dorico Lelli sembra vicino alla panchina del Trodica. Promozione, ottava giornata di ritorno (ore 15). Girone A. Oggi: MondolfoMarotta-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Fermignanese-San Costanzo, Barbara-K Sport Montecchio, Moie Vallesina-Cagliese, O. Marzocca-Urbania, Portuali-Osimo Stazione ore 14:30), Vigor Castelfidardo-Villa San Martino. Domani: Valfoglia-S.Orso. Riposa: Gabicce Gradara. Classifica: K Sport Montecchio 52; Urbania e Portuali 39; Gabicce, Fermignanese, S.Orso e MondolfoMarotta 34; Moie Vallesina 33; Vigor Castelfidardo 32; Valfoglia 30; Villa San Martino 28; Biagio Nazzaro 27; Cagliese e Barbara 25; Osimo Stazione 21; O. Marzocca 18; S.Costanzo 12. Girone B: Oggi: Atl. Centobuchi-Grottammare, A.Treia-Monturano, Corridonia-Futura 96, Casette Verdini-Matelica, Cluentina-P. Picena, Monterrubbianese-Castel di Lama, Monticelli-Palmense. Domani: Civitanovese-Passatempese. Riposa: Trodica. Classifica: Civitanovese 50; A.Treia 45; Monturano e Centobuchi 35; Trodica e P. Picena 34; Casette Verdini 31; Matelica 30; Palmense e Monterubbianese 26; Cluentina, Passatempese e Monticelli 25; Corridonia 24; Castel di Lama 23; Futura 96 20; Grottammare 17.