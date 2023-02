"C’è qualche assenza, ma la rosa è lunga"

Aldo Clementi sfiderà di nuovo l’amico Davide Ciampelli, ma l’allenatore senigalliese dovrà seguire il derby tra il Porto d’Ascoli e la sua Vigor dalla tribuna.

I rossoblu tornano al "Riviera delle Palme" per affrontare una formazione molto solida, con tanti elementi di esperienza ed una difesa che concede pochissimo.

"Stimo molto il mister del Porto d’Ascoli – dice Aldo Clementi – Ciampelli può avere idee diverse dalle mie quando si parla di gioco, ma questo è irrilevante. Sono felice di incontrare Davide in uno stadio così prestigioso, in una sfida così importante e sono felice di affrontare il Porto d’Ascoli, una società che ha sempre mostrato serietà e signorilità, sono appuntamenti che fanno bene al calcio".

Clementi appare sereno e nutre grande fiducia sul suo staff che avrà il compito di guidare la squadra al suo posto.

"L’allenatore è il responsabile della panchina, se l’arbitro ha deciso di espellermi avrà avuto i suoi motivi – afferma l’allenatore di Senigallia –. Mister Giulietti è un valore aggiunto e porta in campo le mie idee, la squadra sa cosa deve fare, non penso che la mia assenza possa incidere".

In settimana alcune voci di mercato hanno interessato i talenti rossoblu, la lente d’ingrandimento di alcuni club professionistici sui giocatori vigorini ha preoccupato i tifosi, ma non ha infastidito Clementi che aggiunge: "Se devo essere sincero mi fa piacere, questi apprezzamenti nobilitano il nostro lavoro. E’ normale che alcuni ragazzi siano sotto i riflettori, ognuno di noi contribuisce a farli crescere in campo ed a livello umano".

E’ stata una settimana un po’ travagliata a causa di alcune noie fisiche come ricorda il tecnico: "Tomba si è fatto male in allenamento, Bucari ha accusato qualche fastidio e Rotondo è ancora alle prese con il problema al polpaccio. Per fortuna però stiamo recuperando D’Errico, in questa fase della stagione gli acciacchi possono starci, per fortuna abbiamo una rosa lunga quindi non sono particolarmente preoccupato".

D’Errico è apparso particolarmente ispirato durante la rifinitura di ieri, l’inserimento nella ripresa del fantasista italo argentino non è da escludere. Clementi infatti potrebbe partire ancora con Lazzari, reduce dall’ottima prestazione contro il Trastevere, pensando ad una staffetta tra i due a gara in corso.

L’altro ballottaggio riguarda gli esterni: con Tomba fuori dai giochi, il tecnico potrebbe dare una chance al 2004 Mori, ci sono inoltre ottime possibilità di rivedere in campo, almeno per qualche minuto, Bartolini dopo il lungo stop.

Probabile formazione: Roberto, Bucari, Mori, Marini, Magi Galluzzi, Gambini, Mancini, Baldini, Lazzari, Kerjota, Pesaresi D. Calcio d’inizio al "Riviera delle Palme" di San Benedetto del Tronto alle 14:30, arbitra il signor Daniele Cravotta di Città di Castello.

Nicolò Scocchera