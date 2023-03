"C’è voglia di riscatto dopo la sconfitta di Imola, lo dobbiamo anche ai tifosi"

Ieri Alessandro Martina è intervenuto alla trasmissione Ancona Channel di Tvrs parlando del momento, della sconfitta di Imola e, naturalmente, della prossima partita contro il Cesena. Il terzino è tornato anche su quello che è successo prima della gara: "All’inizio non si sapeva nulla del ritardo – ha raccontato –, poi ci hanno detto che mancava l’ambulanza e di aspettare venti minuti, poi di attendere un’altra mezz’oretta, alla fine abbiamo capito che c’era la possibilità di vincere la partita a tavolino, poi è arrivato l’arbitro e ci ha detto che per cause di forza maggiore l’ambulanza era in ritardo e poi ci ha fatto giocare. Ma niente alibi per la sconfitta, dovevamo restare concentrati come abbiamo fatto". Sugli errori difensivi dell’Ancona: "Col mister lavoriamo molto sulla fase difensiva, tutti i giorni, ma in partita capitano degli episodi in cui magari non sei lucido, provi a metterci una pezza ma puoi anche non riuscirci". Sul calo della ripresa: "Il secondo tempo lo abbiamo iniziato molto bene, poi c’è stato un calo dopo venti minuti, forse perché avevamo giocato pochi giorni prima, c’è stata un po’ di confusione, è cominciato a piovere, il campo non teneva bene. Ma sicuramente i nostri avversari hanno dimostrato qualcosa in più di noi". Poi il focus s’è spostato verso la partita contro il Cesena: "Siamo arrabbiati per la sconfitta di martedì, c’è anche un po’ di nervosismo, ma questo ci aiuterà ad affrontare al meglio la sfida col Cesena, c’è voglia di riscatto, una partita che tutti vorrebbero giocare". Sulla tifoseria Martina ha concluso: "I tifosi ci tengono tantissimo, bisognerà vincere anche per loro".

g. p.