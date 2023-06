Cento giovani promesse del pattinaggio si ritrovano per il Senigallia Roller Day

Oltre cento giovani promesse del pattinaggio a Senigallia hanno partecipato al tradizionale appuntamento del Senigallia Roller Day, organizzato dal Team Roller cittadino. Una festa per i piccoli campioni del pattinaggio che si ripete da ormai oltre venti anni sotto la direzione di Mauro Guenci. Nella palestra Leopardi i ragazzi si sono divertiti tra gare di velocità, giochi, salti tra i birilli, nell’ottica di una massima socializzazione: un pomeriggio emozionante anche per i genitori che fino a pochi mesi prima vedevano i loro figli indossare per la prima volta i pattini. Per i partecipanti, attestati e magliette personalizzate. Poi, il giorno successivo, mercoledì, nel piazzale di fronte alla Rotonda, tutti gli atleti del Senigallia Roller Day hanno pattinato sulla pista ciclabile fino al suo termine a Marzocca, tra gli applausi dei parenti e dei passanti che li vedevano sfrecciare.