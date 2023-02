Centro sportivo dell’Ancona, c’è il via libera

La giunta Mancinelli ha approvato la variante urbanistica che modifica la destinazione d’uso di parte della superficie dove dovrà sorgere il centro sportivo dell’Ancona. Ieri pomeriggio è stata la stessa sindaca Valeria Mancinelli a darne notizia tramite i social: "Nuovi impianti sportivi e altre attività connesse – ha scritto la sindaca –. La proposta che ci è arrivata dall’Us Ancona è veramente innovativa e ambiziosa. Il Comune l’ha subito apprezzata e facciamo la nostra parte, in modo veloce e concreto. Abbiamo appena deliberato la variante urbanistica per allargare la zona sportiva di Passo Varano, messo in vendita le aree e previsto il bando pubblico per l’assegnazione. Noi ci siamo, per lo sport e per i giovani". "Noi ci faremo trovare pronti!" ha risposto l’amministratore delegato biancorosso, Roberta Nocelli, sempre sui social. Ecco dunque che sta per compiersi il primo e fondamentale passaggio per la realizzazione del centro sportivo, illustrato anche pochi giorni fa agli sponsor da parte della società e dal suo presidente e patron, Tony Tiong. Sempre ieri la nota del Comune che ha aggiunto alcuni dettagli: "Recependo la manifestazione di interesse presentata dalla società Us Ancona, la giunta comunale ha deliberato una variante parziale al prg riguardante la valorizzazione dell’area di proprietà comunale destinata ad attrezzature sportive a Passo Varano, attraverso una modifica al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2023-2025. L’atto è stato trasmesso alle commissioni competenti e quindi al consiglio comunale per l’approvazione". Nell’occasione la sindaca Mancinelli ha espresso un ringraziamento agli assessori Pierpaolo Sediari e Andrea Guidotti e agli uffici comunali per la velocità con la quale stanno portando avanti la procedura.

La giunta ha dunque approvato la variante, la vendita dell’area e previsto il bando pubblico per l’assegnazione della stessa. Il prossimo passo, dopo l’approvazione in consiglio comunale, dunque, sarà il bando per l’alienazione del terreno e se l’Ancona sarà l’assegnataria potrà presto cominciare i lavori. L’area ha un’estensione di 75.000 metri quadrati: 2.500 metri saranno riservati ai servizi, dagli spogliatoi, agli spazi connessi all’attività agonistica. Entro il mese di marzo è prevista l’uscita del bando, successivamente i lavori, che saranno suddivisi in tre step. Nella prima fase saranno realizzati due campi in sintetico, più un edificio a disposizione del settore giovanile. Nella seconda, gli altri due campi da gioco, di cui uno in erba naturale, più un edificio a disposizione della prima squadra. In ultimo, sarà realizzata la zona dedicata alla foresteria e servizi annessi, compreso il ristorante. Si procederà per gradi, proprio come sta facendo la squadra di Colavitto. L’obiettivo, naturalmente, è quello di strutturarsi, dotarsi di impianti indispensabili, valorizzare i propri giovani, salire di categoria e restarci il più a lungo possibile, facendo tutto in modo sostenibile.

Giuseppe Poli