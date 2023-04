Centro sportivo, l’Ancona fa il passo decisivo

Tramite l’amministratore delegato e direttore generale Roberta Nocelli, ieri mattina attorno alle 9 in Comune insieme alla segretaria biancorossa Roberta Mancini, l’Unione sportiva Ancona ha presentato la propria offerta al bando per l’alienazione del terreno destinato al futuro centro sportivo che sorgerà nella zona dello stadio Del Conero. Così l’Ancona ha assolto alla prima parte del compito che si era prefissata, come aveva promesso, partecipando al bando che lo stesso Comune ha realizzato in seguito alla manifestazione d’interesse avanzata dalla stessa società, bando naturalmente aperto anche a chiunque altro abbia voluto partecipare.

Stamattina alle 10 al Palazzo degli Anziani ci sarà l’apertura delle buste, ma sembrerebbe che al bando in questione abbia partecipato solo l’Us Ancona, o meglio, solo la società che si occuperà della realizzazione del progetto e poi della gestione dello stesso centro sportivo, società con a capo Tony Tiong e l’attuale dirigenza biancorossa, che potrebbe chiamarsi Ancona Training Center srl o Ancona Sports Center srl, come sostengono voci non ufficiali.

Stamattina, dunque, si alzerà il velo sull’ultima procedura amministrativa che dovrà permettere all’Ancona di venire in possesso dei quasi 75mila metri quadrati di terreno, circa 7,5 ettari su cui comincerà presto a sorgere il centro sportivo di mister Tiong e dell’Ancona.

Il terreno, già in parte ripulito, si trova tra il parcheggio dello stadio Del Conero, la provinciale cameranese, la linea ferroviaria e via Filonzi, in pratica quasi tutta l’area entro questi confini. Una volta che sarà risultata l’assegnataria del bando, l’Ancona potrà provvedere al deposito economico del corrispettivo necessario per diventare proprietaria dell’area e, terminate le pratiche per il passaggio di proprietà, potrà dare inizio al progetto per la realizzazione del centro.

La procedura per arrivare al bando, tra l’altro, aveva richiesto da parte della giunta comunale di deliberare una variante parziale al Prg riguardante la valorizzazione dell’area di proprietà comunale destinata ad attrezzature sportive a Passo Varano, attraverso una modifica al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2023-2025.

Dei circa 7,5 ettari che il bando stamattina dovrebbe assegnare all’Ancona tramite la sua nuova società, 2.500 metri saranno riservati ai servizi, dagli spogliatoi, agli spazi connessi all’attività agonistica.

I lavori dovrebbero poi essere suddivisi in tre step: nella prima fase saranno realizzati due campi in sintetico più un edificio a disposizione del settore giovanile, di cui un campo e l’edificio la società vorrebbe che fossero pronti al più presto.

A quel punto si passerebbe alla seconda fase dove si procederà alla realizzazione degli altri due campi da gioco, di cui uno in erba naturale con tanto di tribunetta, più un edificio a disposizione della prima squadra.

In ultimo, sarà realizzata la zona dedicata alla foresteria e servizi annessi. Già stamattina dovrebbero emergere altri dettagli.

Giuseppe Poli