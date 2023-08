Centro sportivo "L’iter procede a ritmi serrati"

L’iter verso la realizzazione del centro sportivo dell’Ancona procede spedito: tramite la società Ancona Sports Center di proprietà di mister Tiong, infatti, l’Ancona s’è aggiudicata il bando per l’alienazione del terreno. Dopo quel passaggio ne servono altri tre, che sono l’adozione definitiva della variante parziale al prg da parte del nuovo consiglio comunale, l’invio alla Provincia per il parere di competenza e l’approvazione definitiva della variante. Cui seguiranno le operazioni di frazionamento catastale per individuare l’area su mappa catastale a cura dell’aggiudicatario secondo lo schema redatto dall’ufficio patrimonio, l’approvazione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’area e a quel punto si potrà procedere con la firma dell’atto di compravendita. Dall’adozione alla firma dovrebbero trascorrere circa sessanta giorni e l’adozione, da parte del consiglio comunale, è già completata, come ha chiarito l’assessore Angelo Eliantonio, presente in tribuna nei giorni scorsi allo Spivach insieme al sindaco Silvetti in occasione del test contro il Corticella: "Abbiamo approvato in consiglio comunale l’adozione definitiva della variante, ma poi c’è l’approvazione. Adesso va tutto in Provincia, per un parere, poi tornerà in consiglio per la definitiva approvazione, che è l’atto finale e conclusivo del Comune. A quel punto l’Ancona Sports Center potrà procedere con la compravendita e con tutto quello che seguirà, relativamente alla realizzazione del suo progetto sportivo".