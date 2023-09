Cheddira, primo bacio alla serie A: "Emozioni"

"17.09.2023 data indimenticabile, primo gol in serie A!". Lo scrive Walid Cheddira sui propri profili social. Dall’Eccellenza al primo gol in A, Walid da Loreto ha segnato in tutte le categorie: dal massimo campionato regionale al primo campionato nazionale. Il primo centro nel gotha del calcio italiano Cheddira, classe 1998, l’ha realizzato domenica su calcio di rigore (da lui guadagnato), al Benito Stirpe di Frosinone, con un destro a fil di palo spiazzando il portiere del Sassuolo, a fine primo tempo. Un altro gol poi il numero 70 l’ha sfiorato, negato solo da una prodigiosa respinta di Cragno e poi, ciliegina sulla torta di una domenica bestiale, anche un assist per il centro di Lirola in pieno recupero che chiude la sfida. Domenica da ricordare per il ragazzo tinto quest’anno di gialloblu. ‘’Walo’’ esulta e sorride per la sua prima realizzazione in A e per la vittoria del suo Frosinone, in rimonta (4-2) contro il Sassuolo. "Vengo dai campi dell’Eccellenza, da lì mi porta la fame e la voglia di migliorarmi sempre. Se hai fame lì, non puoi non avercela in serie A" le parole dell’attaccante loretano su Dazn. "Grande prestazione del nostro Walid Cheddira" scrivono dalla pagina social del Loreto calcio, la società dove è cresciuto. Gli stessi dirigenti loretani avevano scritto a fine agosto un altro post: "Siamo una societá dilettantistica che fa dei suoi valori principali la lealtá e la sportivitá da sempre ma nel contempo amiamo questo sport e investiamo il massimo impegno per la qualitá e la preparazione dei ragazzi. Oggi (26 agosto, ndr) per la nostra regione, per la nostra cittá, ma soprattutto per la nostra società è una data da ricordare. Dopo aver esordito a un mondiale il nostro Walid Cheddira (dai 6 ai 18 anni a Loreto calcio) ha esordito nella massima serie, il sogno di ogni bambino, la serie A. Lo seguiremo sempre anche in questa nuova avventura con gli amici del Cheddira fans club Loreto & Co. Forza Waloooo". A proposito del Cheddira Fans Club domenica non era presente a Frosinone, ma il post social non manca. "Sei grande Walo, ho visto il gol in ritardo perché sono all’estero in vacanza ma non ti nascondo che vabbè che con te ho la lacrima facile io. E’ stata una bella emozione vederti segnare il primo gol in serie A, come ti dico ogni volta che ci vediamo continua a giocare così a divertirti e a giocare". E dalla famiglia scrivono: "Che orgoglio". Continua così il momento magico di Cheddira, esploso l’anno scorso con il Bari in B (22 gol in totale) acquistato ad agosto dal Napoli girandolo poi in prestito al Frosinone e subito schierato da mister Di Francesco titolare nel match vittorioso contro l’Atalanta.