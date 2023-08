Cheddira sbarca in A Giocherà a Frosinone

Walid Cheddira approda in serie A. L’attaccante nato a Loreto, reduce da una stagione 2022-2023 dove è letteralmente esploso in campo nazionale, ma anche internazionale, vestirà la maglia del Frosinone.

"E’ fatta", dicono da più parti. Cheddira è stato grande protagonista nell’ultima stagione con i biancorossi del Bari in B, ma soprattutto con la nazionale del Marocco.

È ai mondiali in Qatar, dove il Marocco ha fatto la storia, diventando la prima squadra africana a raggiungere le semifinali, che il nome di Cheddira ha valicato i confini dell’Italia.

Per lui due presenze nella fase a eliminazione diretta: nella sfida terminata ai rigori contro la Spagna e nella vittoria per 1-0 contro il Portogallo.

Ora Cheddira lascia definitivamente la società pugliese: rsale a ieri la firma con il Napoli (si vocifera di un contratto fino al 2027) che lo cederà poi in prestito al Frosinone.

Per uno scherzo del calendario oggi si giocherà, alla prima giornata in A, proprio Frosinone-Napoli, con la formazione laziale neopromossa nel massimo campionato che dovrà affrontare subito i campioni d’Italia.

Cheddira è atteso a Frosinone, non in campo, ma in tribuna. Del salto in A di Cheddira, classe 1998, se ne parla ormai da mesi, e negli ultimi giorni le voci erano diventate sempre più insistenti, anche dopo le parole del direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, rilasciate a Radio Sportiva.

"Stiamo parlando, crediamo molto in questo ragazzo": queste le parole pronunciate mercoledì dal direttore. Una scelta del giocatore e della società dettata dalla possibilità che il Frosinone può dare all’attaccante ex-Loreto, che in maglia gialloblù potrà giocare e farsi notare, mentre al Napoli sarebbe stato chiuso da attaccanti del calibro di Osimhen, Raspadori e Simeone.

L’anno passato con il Bari Cheddira è stato protagonista prima in Coppa Italia, dove ha chiuso capocannoniere della competizione con cinque goal (realizzando in due partite una doppietta al Padova e una tripletta a Verona) e poi in campionato, con 17 centri (da segnalare la doppietta rifilata al Parma, che schierava Buffon tra i pali) con ben 14 reti realizzate in appena 15 partite. Cheddira ha chiuso sul podio (assieme a Brunori del Palermo) della classifica marcatori della B, dietro solo a Gianluca Lapadula e Joel Pohjanpalo. Adesso sta per tagliare un altro traguardo importante di una carriera iniziata proprio a Loreto, con la società del presidente Andrea Capodaglio, e allenata allora da mister Francesco Moriconi, i primi a credere sul possente attaccante (187 cm per 80 kg) che ha scalato poi le categorie vestendo le maglie di Sangiustese, Arezzo, Lecco, Mantova e Bari.