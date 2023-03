Subito un interrogativo: se l’Ancona l’altra sera avesse vinto, qualcuno avrebbe aperto bocca? No. Saremmo tornati a casa felici e contenti e nessuno si sarebbe mai sognato di pensare a vittorie a tavolino o altro. Però siccome non è andata così, puntuale la dietrologia da bar: ’Siamo dei c... perchè l’avremmo potuta vincere anche senza giocare’. E certo. Allora facciamo così. non le giochiamo più le partite. Allo stadio non andiamo e lasciamo che lo sport si giochi insultandosi e sparando minchiate sui social. L’Ancona non avrebbe dovuto scrivere nulla, non c’era neppure bisogno di rispondere a chi non sa distinguere il giorno dalla notte. Tantomeno dovrebbe giustificarsi. E poi di cosa? Di non aver saputo approfittare del tempo trascorso per un’ambulanza che non arrivava? Che questa sia una società seria è evidente. Le chiacchiere da bar lasciamole ai social.

Andrea Massaro