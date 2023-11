"Chiaravalle al Recupero: In Palio la Testa del Girone C"

Il campionato di A2 femminile è fermo per la sosta delle Nazionali, ma la Publiesse Chiaravalle è chiamata al recupero della prima giornata contro Prato che era stata rinviata per il maltempo. La sfida si giocherà sabato a Chiaravalle. Con una vittoria Chiaravalle salirebbe in testa da sola al girone C dopo la vittoria all’esordio, in trasferta, a Conversano. Il campionato riprenderà solo il 2 dicembre con la terza giornata con Camerano che alle ore 16 sfiderà Conversano, mentre Chiaravalle (ore 19:30) salire sul campo del Mugello. A2 Femminile (girone C). Classifica: Chiaravalle, Prato, Mugello, Camerano e Conversano 2; Flavioni 0.