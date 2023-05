Chiaravalle approda nella A Silver

Dopo Camerano anche Chiaravalle giocherà la prossima stagione nella A Silver di pallamano, la seconda serie nazionale on dodici squadre. La promozione è arrivata dopo le Finals giocate tra Chieti e Pescara. Nei playoff per Chiaravalle sono arrivati una vittoria (contro i veneti dell’Arcom Emmeti) e poi due ko (contro Sassari e Torri), ma la formazione marchigiana riesce comunque a ottenere la promozione in virtù della miglior differenza reti con Arcom e Sassari. L’obiettivo di inizio stagione della società del presidente Gianluca Maltoni è stato così centrato. Con Camerano e Chiaravalle la prossima A Silver sarà composta da Trieste, Molteno, Genea Lanzara, Metelli Cologne, Campus Italia, San Lazzaro, Haenna, Cus Palermo, Torri e una retrocessa dai prossimi playout di A Gold tra Fondi, Romagna, Carpi e Secchia Rubiera. Stagione terminata anche per le ragazze di Camerano e Chiaravalle di A2 con una vittoria per entrambe. Camerano ha vinto in casa dell’Aretusa, mentre Chiaravalle contro Flavioni Civitavecchia.