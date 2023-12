Chiaravalle conquista l’oro. Pole Dance, super Tentu

Un altro oro conquistato da Chiaravalle nello sport Pole Dance under 14. Si sono tenute l’1, 2 e 3 dicembre a Bologna i mondiali di Pole dance “U.N.A World Cup Pole and Aerial 2023”.

Alessia Daniela Tentu (11 anni) e Martina Giulioni (12 anni), entrambe allenate presso la palestra Oasi Danze a. s. d, hanno gareggiato nella categoria Under 14 competendo con eccellenze nazionali ed internazionali.

La loro coach, Sara Scerbo, allenatrice e coach di Pole Dance, in un solo anno dal suo debutto come coach di gara, avrebbe già portato le sue atlete a conquistare una gara dopo l’altra 2 ori, 1 argento ed 1 bronzo ai campionati regionali, 1 oro e 1 argento ai Campionati Nazionali, e 1 oro al Mondiale. Si aggiudica l’oro del mondiale Alessia Daniela Tentu che stravince con un punteggio elevatissimo, 258,60 punti (+ 9 punti bonus assegnati dal capogiuria). C’è da dire che questa piccola grande atleta si era già guadagnata un argento al campionato Nazionale di quest’ anno, argento che l’ha portata a qualificarsi direttamente in vista del Mondiale di cui sopra.

Allo stesso modo, Martina Giulioni non è stata da meno, la dodicenne vincitrice della medaglia d’ oro al Campionato Nazionale avava stupito la giuria con la sua originalità e spontaneità nonché tecnica pulita ed elegante, in questo modo ha avuto anche lei accesso diretto al mondiale “ World Cup by U.N.A pole and Aerial” L’atleta questa volta non ha fatto podio ma ha comunque ottenuto un bellissimo punteggio gareggiando in modo impeccabile.