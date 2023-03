Chiaravalle corsaro: vetta più vicina

Va alla TB Marmi Chiaravalle il secondo round del derby marchigiano con il Futsal Prandone. Nel palazzetto dello sport di Monteprandone termina 3-1 in favore delle chiaravallesi, che continuano a rimanere in scia per il salto di categoria, ora a un punto dalla seconda, Woman Napoli, e due dalla prima, l’Atletico Foligno, a cinque giornate dal termine. Alla vigilia, un incontro tutt’altro che facile, con un avversario abituato a fare la voce grossa in casa. Le chiaravallesi iniziano subito agguerrite, tenendo il pallino del gioco per buona parte del primo tempo, con le avversarie pronte a rispondere con contropiedi fulminei. In questo scenario, sono le rosanero ad avere la meglio, e chiudere i primi venti minuti in vantaggio grazie a un’azione corale finalizzata da Nicoletti Pini. Al rientro, dopo appena quindici secondi, il Futsal Prandone trova il pareggio con un tiro di Felicetti. La TB Marmi non subìsce il colpo, anzi, alza il ritmo. E questo modo di affrontare la sfida le dà ragione: dopo tante occasioni sprecate, arriva il vantaggio a firma Gimena Blanco; la stessa, dopo pochi minuti, con in campo il portiere di movimento monteprandonese, ruba palla, siglando il definitivo 1-3.

Domenica 5 marzo in programma un altro derby: a Chiaravalle arriva il Santa Maria Apparente. Classifica 19°g. Foligno 37, Napoli 36, Chiaravalle 35, Pucetta 33, Perugia 32, Virtus Romagna 28, Prandone 23, Santa Maria Apparente 17, Chieti 13, Salernitana 12, Sarno Futsal 7, Sidicina Cremisi -1.

Alice Mazzarini