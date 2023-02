Chiaravalle e Camerano a gonfie vele

Forse la settimana di sosta (per le finali in questo weekend di Coppa Italia a Rimini) non ci voleva per Chiaravalle e Camerano. Le due nostre rappresentanti del girone B di A2 maschile sono reduci da due vittorie. Con la V maiuscola quella del Chiaravalle che davanti al proprio pubblico ha passato a pieni voti l’esame di maturità visto che ha superato l’ormai ex prima della classe, San Lazzaro, per 31-27. Chiaravalle si conferma al quarto posto in classifica a ridosso del podio visto che dista solo due punti. La formazione di Guidotti approccia bene il match chiudendo la prima frazione addirittura sul 18-11. Nella ripresa gli ospiti tentano la rimonta, ma Chiaravalle, nonostante l’inferiorità numerica dovuti anche al nervosismo e alla stanchezza, getta il cuore oltre l’ostacolo vendicando la sconfitta dell’andata, "una partita che ci ha cambiato il campionato in maniera positiva" le parole di capitan Omar Santinelli. Per un Chiaravalle trascinato alla vittoria dai gol di Castillo (miglior realizzatore con 14 reti). "I ragazzi sono stati perfetti e fantastici - le parole di coach Guidotti - contro una grande squadra".

Non è da meno Camerano che vendica anch’esso la sconfitta dell’andata contro il Verdeazzurro aggiudicandosi la sfida di ritorno, casalinga, per 32-25. Dopo un inizio contratto Camerano mette la testa avanti guadagnando un vantaggio che i gialloblu riescono a mantenere fino alla fine. "Il primo tempo è andato abbastanza bene ma potevamo fare meglio visti gli 11 palloni persi - dice coach Campana -. Poi nella ripresa abbiamo trovato delle buone soluzioni. I tifosi ci hanno dato la forza per portare a casa la partita".

Alla ripresa, l’11 febbraio (sesta giornata di ritorno) trasferta a Bologna per Chiaravalle (ore 19.30) e a Modena per Camerano (ore 18.30).

A2 maschile (girone B). Classifica: Cingoli e Ferrara 30; San Lazzaro 29; Chiaravalle 27; Camerano 25; Verdeazzurro 19; Bologna 17; Modena 13; Parma 12; Tavarnelle 11; Prato 10; Teramo 8; Monteprandone e Pescara 5.