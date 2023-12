Chiaravalle e Camerano padrone assolute e ora c’è il derby

20

CHIARAVALLE

31

: Forlini 5, Di Battista Rodi, Martin, Diletti, Murri 6, D’Argenio 4, De Angelis, Misantone, Addazi, Ciutti 1, Di Salvo, Leodori 2, Cialini, Camaioni 1, Flammini, Barbuti 1. All. Massotti.

CHIARAVALLE: Sanchez, Vichi 4, Del Curto 4, Selimi, Castillo 5, Ceresoli 1, Brutti 3, Santinelli G. 2, Takacs 5, Chiappini, Salmonti 2, Solustri 1, Mandolini 2, Babbini, Ballabio, Santinelli O. 2. All. Guidotti.

Arbitri: Bocchieri e Scavone

Chiaravalle non sbaglia a Teramo prendendosi altri due punti. E’ un Chiaravalle aggressivo con Takacs che ipnotizza gli avversari al pari di Brutti, Castillo e Del Curto. Teramo cerca di non mollare, per gran parte della frazione iniziale si tiene solo a un gol di distanza, ma all’intervallo sono già quattro i gol di vantaggio dei marchigiani. Nella ripresa Chiaravalle aumenta l’intensità, con Guidotti che concede spazio anche a vari giovani. Tanta soddisfazione dalle parole del presidente Maltoni: "In due settimane abbiamo preso due benemerenze del Coni e siamo protagonisti in campionati come la A Silver e l’A2 femminile".