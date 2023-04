Chiaravalle e Camerano, vittorie di misura

marconi jumpers

25

chiaravalle

24

MARCONI JUMPERS: Banchini, Targa, Chiesi, Artoni 1, Contini 7, Di Maggio 2, Vercalli 3, Begotti, Bonini 2, Ranieri, Berthold, Contini 2, Bassoli 7, Cogotti, Begotti 1, Ferrari. All. Chiari

CHIARAVALLE: Tanfani, Cuello 3, Costantini, Lenardon 2, Rivera Ventura 1, Ricci, Aliko 1, Paialunga, Zhang, Cipolloni 6, Manfredi 1, Mariniello 10, Aquili, Pellonara, Fernandez Perez. All. Fradi

CASTELNOVO DI SOTTO

Dopo due vittorie di fila arriva il primo stop per Chiaravalle nella seconda fase del torneo di A2. La formazione di Fradi si piega di misura alla Marconi Jumpers dopo aver iniziato bene la sfida nonostante l’assenza di Mamet, infortunata. Una partita che si gioca nel segno dell’equilibrio e dove non mancano le proteste perché a sette secondi dal termine la chiaravallese Cuello subisce un brutto fallo in attacco durante una chiara occasione da gol, ma gli arbitri concedono due minuti come da regolamento, ma non il rigore. Nonostante tutto Chiaravalle con Manfredi va a segno al suono della sirena, ma gli arbitri non convalidano. Una sconfitta che complica e non di poco il cammino verso la Final 8.