Chiaravalle, è samba. De Brito non perdona

SERIE B femminile

Prosegue il testa a testa in vetta tra Atletico Chiaravalle e Virtus Cap San Michele. Prosegue grazie alla vittoria dell’Atletico nel derby marchigiano con il Futsal Prandone vinto per 4-2, con doppietta della brasiliana new entry De Brito e i centri di capitan Magnanti e Taioli. La sfida entra nel vivo gli ultimi sette minuti del primo tempo: De Brito segna il vantaggio per le padrone di casa, ma qualche secondo dopo ci pensa Severini a riportare la situazione in parità. A due minuti dal termine della prima frazione, sesto fallo a favore del Chiaravalle, De Brito sul dischetto sbaglia, cosa che non fa Taioli quando, un minuto dopo, viene concesso alle chiaravallesi un altro tiro libero. Tutte negli spogliatoi sul punteggio di 2-1. Negli ultimi venti minuti l’Atletico cerca l’affondo e lo trova con la solita De Brito 3-1.

A quattro minuti dal triplice fischio le ospiti tentano il tutto per tutto con il portiere di movimento e la mossa tattica vale loro il 4-2 di Giuva, ma non c’è più tempo, l’Atletico Chiaravalle si aggiudica il primo derby di stagione. "Sono molto soddisfatto di questo inizio di campionato- un entusiasta mister Nicolò Molinelli- Stiamo facendo il percorso che desideravo: crescere, migliorare di gara in gara e diventare sempre più squadra, il tutto vincendo. Ora siamo lassù in alto e ci piace, e lavoriamo ogni giorno per restarci". Atletico Chiaravalle: Moczik, Tavoletti, Magnanti, Venturini, De Brito, Donati, Loth, Capradossi, Cea, Ferroni, Nicoletti Pini, Taioli. All.Molinelli

Futsal Prandone: Bruni, Piergallini, Angelini, Faini, Felicetti, Gaspari, Patacca, Schiavi, Giuva, Sciannamea, Severini, Gentili. All. Fanesi Pt De Brito (A), Severini (P), Taioli (A); st Classifica 3° g. Virtus Cap San Michele, Atletico Chiaravalle 7, Nox Molfetta 6, Pucetta Calcio, Woman Futsal Taranto 4, Chieti, Altamura, Levante Caprarica, Città di Taranto 3, Futsal Prandone 1, Montesilvano 0.

Alice Mazzarini