Chiaravalle, sono arrivati tre rinforzi

In casa Pallamano Chiaravalle hanno iniziato a sudare. E’ iniziata la preparazione per la prossima stagione che vedrà i chiaravallesi protagonisti nella A Silver. Tre i tinforzi arrivati: l’argentino Gino Del Curto, l’ungherese Zalan Takacs e il portiere Mario Andres Sanchez. Quest’ultimo, classe 1981, è una vecchia conoscenza. Arriva a Chiaravalle dopo sei anni passati in gialloblù a Camerano. Debutto italiano invece per l’ungherese Zalan Takacs, terzino sinistro classe 1998, proveniente da Budapest. Il pivot argentino Gino Del Curto (classe 1993) invece arriva dalla seconda divisione del Portogallo.

Definito anche il calendario della A Silver maschile. Impegno casalingo per Chiaravalle all’esordio, sabato 23 settembre, alle ore 18 contro il Campus Italia, mentre Camerano salirà a Molteno. Nella A Silver ci saranno anche Orlando Haenna, Cus Palermo, Verdeazzurro Sassari, Romagna, Lions Teramo, Genea Lanzara, Tecnocem San Lazzaro e Metelli Cologne.