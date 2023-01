Chiaravalle va a Ferrara Big match d’alta classifica

Anche la pallamano di A2 si rimette in moto. In campionato. E’ l’A2 maschile la prima a ricominciare. Oggi scendono in campo Chiaravalle e Camerano. Entrambe in trasferta, per la seconda giornata del girone di ritorno. I primi, quarti in classifica, a Ferrara, contro la seconda forza del torneo (ore 17:30). La partita contro Ferrara vedrà il debutto in maglia biancoblu dei fratelli Sebastian e Gustavo Guerrero, entrambi arrivati da Ragusa (dopo le partenze di Vassia e Sgarella). In trasferta anche Camerano, nel Bolognese, contro Tecnocem San Lazzaro. Fischio d’inizio alle ore 19. Terza contro quinta in classifica. Domani nella categoria Under 17 maschile sarà in programma il derby tra Chiaravalle e Camerano, una partita che vale l’accesso alle finali nazionali di categoria. Ancora in vacanza invece il campionato di A2 femminile che riprenderà solo nel fine settimana del 21 e 22 gennaio con la terza giornata di ritorno.

Classifiche. A2 maschile (girone B): Cingoli 28; Ferrara 25; San Lazzaro 23; Chiaravalle 20; Camerano 19; Verdeazzurro 17; Bologna United e Modena 11; Parma 10; Prato 8; Teramo 6; Tavarnelle e Pescara 5; Monteprandone 3. A2 femminile (girone D 1): Ferrara 8, Camerano e Marconi Jumpers 7; Chiaravalle 7; Sportinsieme 0.