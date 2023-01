Chiaravalle vince a fatica col Pescara

32

PRESTITER PESCARA

29

: Solustri, Vichi, Ceresoli, Brutti 4, Molinelli, Santinelli G. 2, Castillo 9, Grimaldi, Guerrero S. 6, Mandolini 1, Ballabio, Santinelli O., Guerrero G. 5, Guidotti, Cognini 1, Lucarini 4. All. Guidotti.

PESCARA: Ayala, Gorilla, Di Marco 3, D’Incecco 6, Di Pasquale 3, Di Mascio 1, Ciarrochi F. 6, Lupo Timini, Kabtni 1, Ciarrochi M. 1, Bevilacqua 1, Colleluori 7. All. Mastrangelo.

Arbitri: Potenza e Vasile.

La Pallamano Chiaravalle vince, anche se a fatica, superando Pescara e prendendo altri due punti utili per consolidare il quarto posto in classifica. Di sicuro non è stata una prestazione delle migliori per la squadra di Guidotti che termina con un solo gol di vantaggio il primo tempo per poi aumentare di poco nella ripresa. Un passo indietro rispetto alla partita contro Ferrara. "Il problema è stato l’approccio mentale – spiega il presidente Maltoni – visto che in questo campionato è pochissima la differenza tra le squadre".