Chiodini come Buffon: a 43 anni è il migliore

Quasi 43 anni (il 25 febbraio) e non sentirli. La voglia è quella di un ragazzino, come la reattività e l’agilità. Chiederlo agli attaccanti della Maceratese. Mauro Chiodini domenica è stato il migliore dell’Osimana alla Helvia Recina. Complimenti e molti a Bambozzi per la splendida punizione servita a riprendere la Rata, ma nella ripresa i guantoni di Chiodini hanno salvato la squadra di Mobili. Un derby nel derby per il numero 1 giallorosso visto che è di Civitanova. "Contento del pareggio, ma deluso per come abbiamo giocato il primo tempo - fa sapere l’esperto portiere -. Non abbiamo approcciato bene la partita. Quando ti mancano diversi giocatori importanti a volte si fa meglio, perché tutti danno quel qualcosa in più. Abbiamo invece dato qualcosa in meno e questa non è proprio la caratteristica della nostra squadra. Negli ultimi due anni abbiamo dimostrato che nelle difficoltà diamo sempre il meglio e i risultati sono arrivati. Domenica solo nel secondo tempo qualcosa in più è venuto fuori. Al di là del gol su punizione di Bambozzi, bello e importantissimo che ci ha dato una sicurezza in più, nella ripresa abbiamo tenuto meglio il campo concedendo un paio di palle gol per nostri errori. Le parate? Istinto, esperienza, fortuna. Serve un po’ di tutto in quei momenti. E’ stato un punto importante contro una Maceratese che sta vivendo un gran momento, mentre noi non siamo al top tra squalifiche e infortuni". Ecco perché Mobili ha dato a Chiodini le chiavi della porta. "Ci mancavano diversi giocatori, altri sono scesi in campo non al meglio rischiando di dover chiedere subito il cambio. Serviva un po’ di esperienza". E dopodomani l’Osimana viaggerà ancora. Destinazione Montegranaro per affrontare la Sangiustese. Chissà se Mobili si affiderà di nuovo a Chiodini o Canullo "un ragazzo che è cresciuto molto" ? Di sicuro..."Sarà una partita come le altre, conosciamo quasi tutti della Sangiustese, hanno dei buoni giocatori tra i quali il giovane Ercoli. Possiamo arrivare dappertutto (la vetta dista 5 punti, ndr), soprattutto dopo il mercato di dicembre dove abbiamo alzato il livello. C’è entusiasmo, l’importante sarà recuperare tutti" chiude l’ex portiere di Fermana e Frosinone in B.