"Ci siamo sentiti solo a fine gara. Perucchini? Tutto da valutare"

Così come alla vigilia della partita contro il Pineto, tocca nuovamente a Jacopo Falanga sedersi in sala stampa per rispondere alle domande del giorno che precede la sfida di Cesena. Ne avrebbe volentieri fatto a meno, ma in seguito alla decisione del giudice sportivo sarà lui, il secondo di Donadel, a sedersi sulla panchina dorica stasera, pronto a dare indicazioni alla squadra. Falanga, vi aspettavate una decisione del genere? "Certo che no. Durante la partita non ci siamo sentiti, sappiamo bene quali sono le regole, il mister l’ho sentito solo molto dopo la fine della gara. Dispiace, ne prendiamo atto, il comunicato presuppone delle cose non accadute, così come abbiamo preso atto nella giornata precedente di un’espulsione per essere uscito di pochi metri dall’area tecnica per un rigore non assegnato all’ultimo minuto". Come ha lavorato la squadra in questi pochi giorni utili per preparare l’appuntamento di Cesena? "Con il tempo a disposizione, cercando di sfruttarlo al massimo e seguendo le nostre idee e gli spunti che provengono dall’aver studiato le partite del Cesena fino a oggi. Per arrivare al meglio alla sfida". Come sta Perucchini? "Lo valuteremo, non siamo in grado di dirlo, c’è ancora tempo per capire la sua condizione". E Vitali? Cosa può dire riguardo alle ragioni della sua prova contro il Pineto? "Il mister ci teneva molto a spiegarlo, e visto che non ci può essere, lo dico io. Leonardo Vitali ha parato con una frattura alla mano, per tutta la partita, è stato un eroe, ci ha salvato in diverse occasioni, a un certo punto ha anche messo una mano rotta nel traffico, se vi ricordate. Definirlo eroe forse è poco". Se dunque Perucchini non ce la facesse, gli chiederete un altro gesto eroico? "Questo è tutto da valutare". Pellizzari e Dutu? "Stanno bene, sono recuperati, Dutu si è anche allenato regolarmente con la squadra. Sono tutti disponibili". Partita difficile, quella di Cesena. Che Ancona dobbiamo aspettarci? "Una squadra con temperamento e coraggio. Un gruppo che piano piano si sta amalgamando, compattando, battagliero, pronto a fare una grande partita". Stavolta adotterete un approccio più coperto? "Ci piacerebbe parlare di tattica, ma da questo punto di vista non voglio dare indicazioni all’avversario, che già è forte di per sé". Allora che Cesena si aspetta di trovarsi di fronte? "Squadra forte, ricca di individualità di altissimo livello, ci aspettiamo una partita tirata, in equilibrio visti i risultati della categoria anche su altri campi".

g.p.