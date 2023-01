Ci sono venti giocatori di proprietà Settimo posto per valore della rosa

In questi primi sette mesi di stagione l’Ancona, settima in classifica, ha comunque raggiunto un obiettivo concreto e misurabile: con le diciassette acquisizioni della scorsa estate, più le conferme dell’anno precedente, la società del binomio Tiong-Canil può oggi vantare ben venti giocatori di proprietà, calciatori su cui ha investito grazie all’apporto di capitali giunto Tony Tiong ma anche grazie alla prospettiva futuribile della dirigenza biancorossa. Osservando l’attuale rosa di giocatori a disposizione di Colavitto, infatti, si fa prima a ricordare chi non è di proprietà biancorossa rispetto a menzionare chi lo è: sono in prestito Mezzoni, dal Napoli, Mondonico, dal Crotone, Fantoni, dal Vicenza, e Brogni, dall’Atalanta. Appena quattro prestiti – ma sono Mezzoni e Brogni gli unici due giocatori sui quali l’Ancona non vanta nessun diritto – e poi il resto è tutto patrimonio dell’Ancona, o con cartellini acquisiti da altre società, oppure con contratti stipulati con giocatori svincolati dalla società di provenienza e con biancorossi che vestivano la maglia dorica anche lo scorso anno.

Curiosamente, le operazioni di mercato della scorsa sessione estiva e le scelte societarie, unite al rendimento della squadra, pongono l’Ancona al settimo posto della graduatoria del girone B anche dal punto di vista del valore complessivo della rosa, secondo i dati del sito Transfermarkt: dorici settimi con un valore di 3,83 milioni di euro dietro alle big Virtus Entella (7,1 mln), Reggiana (7 mln), Cesena (5,9 mln), Gubbio (5 mln), Siena (4,5 mln) e Rimini (4,3 mln). Un doppio settimo posto che è anche un interessante punto di partenza per guardare quello che è stato fatto finora e capire cosa fare d’ora in poi, non soltanto sul calciomercato. Il campionato riaprirà i battenti con le partite in programma domani e con il posticipo tra Ancona e Pontedera di lunedì sera, gennaio prospetta ai dorici cinque confronti in 22 giorni. In questo periodo la squadra di Colavitto dovrebbe tornare a vedere in campo anche il suo bomber, il centravanti Spagnoli, che con i suoi nove gol e con il suo gioco ha sicuramente dato tanto all’Ancona in queste venti partite.

E’ il momento di rinforzare la rosa, di porre rimedio agli infortuni (e le squalifiche) che l’hanno privata ora di un protagonista ora di un altro, di fornire a Colavitto ciò che gli è finora mancato, anche se il primo assist alla continuità di rendimento della squadra potrebbe giungere proprio dal fatto di ritrovare giocatori come Petrella, Paolucci e Spagnoli. Ma è anche il momento per ricordare che il cammino dell’Ancona percorso finora non è fatto solo di risultati, ma anche di consolidamento e programmazione.

g.p.