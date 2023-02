Sulla partita pareggiata dall’Ancona contro l’Olbia è intervenuto ieri anche in radio l’amministratore delegato e direttore generale biancorosso, Roberta Nocelli, che ha esposto il suo punto di vista sulla prestazione deludente della squadra: "È un lunedì che ha un retrogusto amaro – ha detto Roberta Nocelli –. Non siamo stati aggressivi come in altre partite, questo è certo, perlomeno nel primo tempo. Subita la rete dello svantaggio per noi è diventato tutto più difficile, ma questo credo sia un aspetto che già sapevamo chiaramente. Nella ripresa abbiamo preso d’assalto il campo ma è ovvio che una squadra che ha bisogno di fare punti per risalire la china come l’Olbia, non badi più al gioco. Ha chiuso gli spazi e sigillato l’area di rigore, siamo stati bravi poi a trovare la strada giusta per rimettere in parità la situazione. Dovremmo essere più attenti, da qui alla fine e rischiare il meno possibile, come pure dobbiamo ritornare a colpire gli avversari quando si presentano le occasioni, ci vuole concretezza nell’immediato". Quindi il focus dell’amministratore delegato s’è spostato sul prossimo appuntamento, quello tanto atteso contro la Virtus Entella dell’ex Faggioli, in programma domenica prossima sempre allo stadio di Passo Varano. "Ora concentriamoci sul prossimo avversario che all’andata abbiamo fatto gioire nonostante il nostro doppio vantaggio. In occasione della partita con l’Entella, di domenica alle 14.30, mi auguro di vedere lo stesso pubblico presente con la Reggiana. Quello caldo, appassionato, che in quell’occasione ha aiutato non poco i ragazzi a vincere". La componente pubblico, sempre ma soprattutto in occasione di big match come quello contro l’Entella, può risultare un fattore fondamentale di successo e l’Ancona, in questo momento, ne ha un gran bisogno.