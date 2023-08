Ciclismo a Loreto: Jaramillo Gomez vince il Trofeo Città di Loreto

Dilettanti under 23 ed élite protagonisti a Villa Musone nella prima edizione del Trofeo Città di Loreto-Memorial Gino Bonifazi a cura della Cam Fermo in collaborazione con il sodalizio locale di Bike Club Cafè. Ben 120 atleti alla partenza in rappresentanza di venti squadre da dieci regioni italiane. Epilogo quasi scontato in volata complice il circuito pianeggiante di 6 chilometri nonostante i vari tentativi di fuga tutti rintuzzati dal gruppo. A trionfare nello sprint è il colombiano Nicolas David Jaramillo Gomez della formazione Hopplà Petroli Firenze-Don Camillo che precede sul podio Gianluca Cordioli (Sissio Team) e Davide Basso (Gallina Ecotek Lucchini) dopo 118 km corsi in 2.33’00" alla media 46,200 kmh. Dilettanti protagonisti nel fine settimana sempre nelle Marche, ma a Montegranaro dove la 38°edizione del Gran Premio Città di Montegranaro in ricordo dell’ex presidente del sodalizio veregrense Sesto Strappa e anche di Michele Gismondi, storico gregario di Fausto Coppi, ha visto la vittoria in solitario dell’ucraino Kyrylo Tsarenko della Hoppllà.