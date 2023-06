Ciclismo, c’è il Memorial Gabrielloni a Campocavallo

Sarà una domenica, quella di oggi, davvero ricca per gli appassionati di ciclismo nella nostra regione, che sono tanti. Una gara sarà in programma anche nell’Osimano, una classica giunta alla ventiduesima edizione e che è stata organizzata in memoria di Adalberto Gabrielloni, compianto dirigente del Club Ciclistico Campocavallo.

Per quanto riguarda le due ruote nella frazione osimana, si correrà oggi l’ormai nota gara ciclistica dedicata agli juniores. Come più volte accaduto nelle precedenti edizioni molti saranno gli juniores che raggiungeranno la frazione osimana di Campocavallo per darsi battaglia sui 117,7 chilometri tra Campocavallo e Padiglione.

La partenza è fissata alle ore 14 e 30. Il percorso si snoda nel seguente modo: pronti via e subito un primo anello pianeggiante di 11,5 chilometri, a seguire un circuito mosso di 16,2 chilometri da ripetere quattro volte e poi ultimi quattro giri di 10,3 chilometri cadauno con salita e arrivo in pianura. La manifestazione di Campocavallo assegnerà i titoli provinciali Fci Ancona e Macerata.

Per quanto riguarda il pianeta Esordienti e le sfide in programma sempre per oggi in regione, invece, ci sarà da contendersi la ventitreesima edizione del Trofeo Sant’Elpidio a Mare a Casette d’Ete, in zona Brancadoro. Partenze alle ore 16 (I anno) e alle 17 e 15 (II anno). Mountain bike invece al Parco Naturale di San Paolino a Falerone, Gran Premio San Paolino e valida anche quale tappa della Conero Cup organizzata dalla Polisportiva Belmontese. In palio anche il campionato regionale Xco su un percorso di 5 chilometri per tutte le categorie. Prima partenza alle 9:30 per juniores, under 23, élite e i master, seconda partenza alle 11:30 circa per esordienti e allievi.