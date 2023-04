Ciclismo paralimpico Coppa del mondo a Maniago: Farroni terzo nella gara in linea

Il campione fabrianese di ciclismo paralimpico Giorgio Farroni, nel fine settimana ha partecipato alla prima gara di Coppa del Mondo a Maniago (Pn). In questa competizione il ciclista cartaio ha conquistato un 3° e 4° posto rispettivamente nella gara in linea e in quella a cronometro. "Non mi accontento, ma per ora questo è il massimo che posso fare con le attuali condizioni fisiche – afferma Farroni dopo il fine settimana in terra friulana –: ho ancora due costole non a posto dopo la frattura. Nel frattempo ho conquistato qualche punto… non addosso stavolta". Due gare molto sofferte con tante difficoltà incontrate sulla sua strada, ma alla fine è riuscito ad ottenere alcuni importanti risultati. Giorgio Farroni nella prima giornata di giovedì 20 aprile nella gara a cronometro non è riuscito ad andare oltre al 4° posto correndo i 13,6 chilometri con il tempo di 26’ 27". Sabato 22 ha corso la gara in linea in questa occasione Giorgio è riuscito a conquistare la medaglia di bronzo battendo in vlata il canadese Clement Nathan con il tempo di 54’ 51" sul circuito di 27,2 chilometri. Una prova superba quella del fabrianese perché è giunto al traguardo con solo sei secondi di ritardo dalla coppia cinese che è giunta davanti. Il successo in entrambe sono andate al cinese Jianxim Chen. Il primo maggio Farroni volerà in Belgio dove il 4 e il 6 andrà in scena la seconda prova di Coppa del Mondo.

Angelo Campioni