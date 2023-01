Ciclocross, il team Cingolani porta a casa successi Tricolori

Il Team Cingolani nel ciclocross si fascia ancora con il tricolore. In attesa delle categorie giovanili (Esordienti e Allievi), con il campionato italiano che si disputerà a fine mese in Veneto a San Fior, sono i grandi a esultare nei tricolori corsi nel fine settimana a Ostia Antica.

Antonio Macculi tra gli amatorimaster si conferma sul gradino più alto del podio nella M1. Da evidenziare anche l’argento nel team relay per il team Cingolani Specialized - alle spalle dei vincitori del Race Mountain Folcarelli e davanti a Petrignano - con Antonio Macculi, Ania Bocchini, Marco Ponte e Luca Pasqualini. A livello individuale da non dimenticare il terzo posto di Alessio Olivi (M7) e lo stesso piazzamento per Ania Bocchini nella MW2. Nei primi dieci anche Alessandro Diletti, nono nella M4. Il giorno dopo, domenica, sono saliti in sella gli agonisti con il secondo posto tra le OpenElite di Rebecca Gariboldi. "Un secondo posto che vale come una medaglia d’oro anche perché la Persico (la vincitrice del titolo italiano, ndr) era nettamente la favorita e la più forte. Felicissima di avere portato il nome - e soprattutto la maglia - di Cingolani Specialized sul podio degli Italiani" dice Gariboldi recente vincitrice del Giro d’Italia, della generale del Master Selle SMP giungendo seconda nel challenge internazionale svizzero - Swiss Cycling - Ciclo - Cross Cup. E la stagione non è ancora conclusa visto che correrà sabato il trofeo Guerciotti e in Coppa del Mondo - in Francia - a Besançon la settimana dopo. Tra gli OpenElite uomini invece 14° posto per Marco Pavan, il 18esimo di Lorenzo Cionna e il 27esimo di Michele Minucci. Tra le donne junior nona Myrto’ Mangiaterra.