Cico abbassa le vele e premia i vincitori. A Marina Dorica l’incoronazione dei campioni

Giornata di grandi emozioni a Marina Dorica con il CICO Ancona Edison Next che ha incoronato i nuovi Campioni Italiani delle classi olimpiche.

Nonostante la brezza leggera, che ha permesso di svolgere le regate solo delle Classi 470, 49er e Parasailing, lasciando a terra ILCA, Kite Foil e IQ Foil, la giornata non è stata scevra di emozioni soprattutto quando, nel pomeriggio, presso la Piazzetta di Marina Dorica sono stati proclamati i nuovi Campioni Italiani. "Sembra incredibile essere già arrivati alla fine di questa manifestazione che da mesi ci tiene impegnati con le sue tante sfide organizzative. Senza la creazione del Consorzio Ancona in Vela e il

supporto di tutti i circoli anconetani, sarebbe stato difficile, per non dire impossibile, far fronte all’organizzazione di una manifestazione di questa portata" commenta Michele Pietrucci, del Comitato Organizzatore. Gli atleti marchigiani portano a casa quattro medaglie: Riccardo Pianosi. Due medaglie d’argento arrivano invece dal windsurf e dalla Classe 2.4. Giorgia Speciale chiude la manifestazione al secondo posto, dietro solo alla già Olimpionica Marta Maggetti.