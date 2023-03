Cinque stagioni ricche di successi Il falconarese Graziosi lascia

Dopo cinque stagioni in totale, le ultime tre consecutive, si è chiusa l’esperienza di Gianluca Graziosi sulla panchina della Agnelli Tipiesse Bergamo (A2). Una Coppa Italia, due Supercoppe di A2 e due regular season i successi che non possono che fare stilare un bilancio positivo per l’allenatore falconarese come sottolineato dalla società lombarda.

"Impegno, professionalità, serietà e abnegazione hanno sempre contraddistinto il percorso in questi anni". Non lo dimenticano anche i tifosi nei vari post. "Un grande uomo prima ancora che un grande allenatore. Grazie per tutto quello che hai fatto a Bergamo in questi anni. Ci mancherai". La decisione di sollevare dall’incarico il tecnico falconarese, classe 1965, è arrivata dopo il quarto ko nelle ultime cinque gare, A ruolo di primo allenatore è stato promosso Daniele Morato, "secondo" di Graziosi. Morato ha dedicato proprio a Graziosi il primo pensiero. "Grazie Ciccio. Ci siamo conosciuti nel giugno scorso ed è nata immediatamente una sintonia assoluta. Lo ringrazio per quanto ha saputo trasmettermi in questi sei mesi e mezzo di lavoro, dal punto di vista umano e da quello professionale". E il successo nell’ultimo turno a Santa Croce è stato sottolineato da Morato come "il frutto di tutto il lavoro eccezionale svolto in sei mesi con Graziosi".