Cioffi ed Energe, un attacco napoletano Si attende solo la firma di De Laurentiis

Sul nullaosta di Antonio Cioffi che gli permette di passare in prestito all’Ancona manca solo la firma del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, poi la società dorica potrà presentarlo ufficialmente. Intanto il giocatore è già da qualche giorno nel ritiro di Cingoli a lavorare e sudare con i nuovi compagni. Ormai se ne parla da un po’ e l’Ancona non vede l’ora di poterlo ufficializzare: attaccante classe 2002, è nato calcisticamente nel Napoli, società dove è cresciuto fino allo scorso anno, quando ha affrontato la prima esperienza sportiva lontano da casa, approdando in prestito al Pontedera, squadra con cui ha collezionato 32 presenze compresa quella ai playoff e realizzato sette reti. Cioffi gioca da seconda punta, ma anche da trequartista, e offre diverse possibilità a Donadel. Nell’ipotesi di un 3-4-2-1, infatti, Energe che è mancino potrebbe giocare a destra e Cioffi a sinistra, entrambi dietro a Spagnoli, con Simonetti – se resterà all’Ancona – a centrocampo. Simonetti più spostato in avanti, invece, permetterebbe a Donadel anche di schierare un 4-2-3-1, con lo stesso Simonetti trequartista insieme a Energe e Cioffi e due giocatori come Gatto e Nador pilastri davanti alla difesa a quattro. Insomma quella duttilità tattica con la possibilità di adottare diversi moduli e di cambiare giocatori che Donadel ha sempre dichiarato di inseguire e che potrebbe essere un’arma in più per la formazione dorica. Sul fronte mercato l’intenzione della società sembra quella di trattenere sia Moretti sia Petrella, come alternative a Spagnoli, Energe e Cioffi, e di trovare squadra, invece, a Lombardi e Mattioli. Sul fronte uscite, poi, sempre da valutare Simonetti e Martina, per i quali hanno suonato sirene dalla serie B ma senza portare proposte concrete sul tavolo del diesse Micciola. Il direttore al momento ha come ulteriore obiettivo di mercato quello di portare ad Ancona un esterno destro di centrocampo, che possa giocare anche da terzino, un’alternativa a Barnabà, per cui si è fatto nei giorni scorsi il nome di Francesco Corsinelli del Gubbio. Ma l’Ancona finora ha operato in entrata esclusivamente con giocatori nati nel 2000 e seguenti e questo fattore di scelta potrebbe essere decisivo anche nello slot di destra. Sempre che, ipotesi suggestiva, l’Ancona non riesca a riprendersi Mezzoni dal Napoli, reinserendo in organico un giocatore di cui conosce bene le caratteristiche. Intanto dal ritiro di Cingoli arrivano le prime dichiarazioni d’intenti in biancorosso: "Non ho avuto alcun dubbio quando è arrivata la chiamata del diesse Micciola – ha raccontato Energe a Tv Centro Marche –. Sono felicissimo di essere qui, prometto alla società e ai tifosi di dare tutto per questa maglia".

Giuseppe Poli