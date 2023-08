Cioffi incanta, due lampi di un altro pianeta L’Ancona supera in rimonta il Monterosi

monterosi

1

ancona

2

MONTEROSI TUSCIA (4-3-3): Mastrantonio; Bittante (7’ st Di Renzo), Giordani, Sini, Crescenzi (14’ st Tartaglia); Altobelli, Di Paolantonio (14’ st Frediani), Parlati (28’ st Verde); Fantacci (14’ st Silipo), Costantino (28’ st Vano), Palazzino. A disp. Rigon, Santilli, Cinaglia, Di Francesco, Ferreri, Mbende, Perrotta, Santarpia, Tolomello. All. Romondini.

ANCONA (3-4-2-1): Vitali; Marenco (19’ st Peli), Cella (36’ st Gatto), Dutu (17’ st Pellizzari); Barnabà, Nador (41’ st Useini), Paolucci, Martina (33’ st Agyemang); Simonetti (33’ st Basso), Cioffi (19’ st Energe); Mattioli. A disp. Testagrossa, Bugari, Moretti, Lombardi, Petrella. All. Donadel.

Arbitro: Scatena di Avezzano. Reti: 3’ Palazzino, 40’ e 18 st Cioffi. Note - Ammoniti: Dutu, Altobelli e Paolucci.

Due lampi d’altra categoria che portano la firma di Cioffi e l’Ancona centra il successo nel primo test che conta di questo precampionato, per di più in trasferta al Teramo, contro il Monterosi. Dice Donadel che il risultato non conta, ma conta la crescita di squadra: meglio così, perché l’Ancona dopo i primi 40’ prende in mano la partita e non la lascia sino in fondo, mostrando crescita rispetto ai test precedenti, ma centrando anche il risultato pieno.

Eppure comincia male andando sotto dopo un paio di minuti: su un rovesciamento di fronte Palazzino salta Marenco e la mette dentro di destro a giro. L’Ancona non sbanda e macina il suo gioco, ma fatica a trovare spazi in area avversaria, per 40’ si vede solo un sinistro di Mattioli dopo il quarto d’ora che alza in angolo Mastrantonio e qualche buono spunto di Cioffi.

Ma è ancora Vitali a correre i rischi maggiori, su un destro di Palazzino che prova il bis dopo il gol e uno di Crescenzi. Fino al pareggio di Cioffi, che a pochi minuti dal termine approfitta di una leggerezza della difesa avversaria per presentarsi solo davanti a Mastrantonio, saltarlo elegantemente sull’esterno e depositare in gol.

L’Ancona prende coraggio e mostra ancora buone cose negli ultimi minuti, su due conclusione di Paolucci salva Mastrantonio. Inizio veemente dei dorici nella ripresa che nel giro di pochi minuti vanno vicino due volte al raddoppio, prima con Martina e poi con Nador. Poi arriva la perla di Cioffi che con un destro da una trentina di metri mette la palla all’incrocio e porta in vantaggio l’Ancona, grandissima rete del napoletano che poi lascia il campo: Peli ed Energe sono i cambi che tengono alto il baricentro dell’Ancona, che si rende ancora pericolosa con Martina e Paolucci: è una squadra, quella biancorossa, in totale controllo della partita che mostra le sue qualità migliori e tanta voglia di esprimere la propria crescita rispetto ai test precedenti. Basso appena entrato, dopo la mezz’ora, su punizione scheggia la traversa, poi c’è ancora il tempo di vedere Vitali respingere la conclusione ravvicinata di Vano, unica occasione del Monterosi nella ripresa, ma l’Ancona non perde lucidità, corre fino al 95’ e porta a casa un risultato che suggella i propri passi avanti in ottica campionato.

Giuseppe Poli