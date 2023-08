Cioffi: "Squadra giovane che deve lavorare Sono ambizioso, voglio fare meglio di Di Massimo"

Antonio Cioffi, attaccante partenopeo del Napoli, classe 2002, la prima intervista da biancorosso la rilascia a margine del match contro i Portuali, dopo essersi allenato con la squadra dorica per tre settimane ma essere stato ufficializzato solo due giorni fa. Contro i Portuali Cioffi è uno dei più vivaci, sempre pronto a saltare l’avversario e a scambiare con i compagni, anche se la brillantezza non è ancora quella che servirà in campionato. "Sono sempre stato tranquillo – racconta Cioffi –, parlavo tutti i giorni con il mio procuratore, sapevo che si sarebbe risolto tutto".

Sulla squadra: "Siamo un gruppo giovane che deve lavorare. Abbiamo fatto tre settimane piene di carichi, è normale che siamo un po’ pesanti. Ora ci facciamo tre giorni di riposo e poi torneremo a lavorare, il mister ci dice che siamo sulla strada giusta, siamo una squadra che può fare un grande campionato, dobbiamo crederci".

Gli obiettivi personali: "Quello di fare il salto di qualità, ma prima metto davanti la squadra, poi vengo io. Se faccio il salto di qualità ovviamente lo fa anche l’Ancona. Appena ho ricevuto la chiamata sono stato felice, è una grandissima piazza, con il tifo gemellato con il Napoli, mi sento un po’ a casa mia. Sono pronto per questa nuova avventura. E il tifo anconetano mi piace tantissimo, non mi aspettavo di vedere così tanta gente alle amichevoli". Cioffi conclude su di sé, su Di Massimo di cui ha preso il posto e sul campionato: "Le mie caratteristiche sono il dribbling, l’uno contro uno, il tiro in porta, ma mi metto a disposizione del mister. Sono ambizioso, voglio fare più gol possibili e spero di arrivare in doppia cifra, conosco Di Massimo, voglio fare meglio di lui".

g. p.