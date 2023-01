Citizens pronte al big match con il TikiTaka

FALCONARA

Il Città di Falconara rientra dalla Puglia con il sorriso: il 2023 è cominciato sotto i migliori auspici, per le Citizens, che proseguono il percorso virtuoso dello scorso anno. Falchette al quarto posto in classifica con 28 punti in 9 partite, frutto di 7 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, quella di Pescara. Il mese di gennaio sarà un tour de force e vedrà le ragazze di Neri impegnate a più riprese, a cominciare proprio da domani, data del primo recupero, quello del big match contro il TikiTaka Francavilla, rinviato per dare spazio alla finale di Supercoppa e che si presenta, dunque, al PalaBadiali. Occasione in cui il Città di Falconara cercherà di agganciare il TikiTaka in classifica, prima di affrontare altri cinque match che completeranno un mese davvero denso di impegni. Il presidente Marco Bramucci torna sulla partita vinta in Puglia: "L’abbiamo disputata con il minimo delle forze disponibili, visto che appena concluso lo European Women Futsal Tournament siamo stati colpiti da un virus influenzale collettivo che ha messo ko tante giocatrici. Tra influenza e vacanze ci siamo allenati poco e la ripresa è stata difficile, dopo un periodo di forte stress sportivo e di vacanza. Abbiamo conquistato una vittoria piuttosto preventivabile contro una squadra con difficoltà di organico, l’importante è averla archiviata senza danni, infortuni e squalifiche, per poter guardare subito avanti, verso il prossimo impegno". Già, perché domani al PalaBadiali arriva il TikiTaka: "E’ una delle squadre accreditate per vincere il campionato – prosegue Bramucci –, una sfida elettrizzante, contro un avversario con tante campionesse, che gioca benissimo, davvero molto stimolante dal punto di vista sportivo. Ci arriviamo con il morale alle stelle ma fisicamente a pezzi, ma va detto che era tutto preventivato. Sappiamo che il mese di gennaio per noi sarà un mese di lavori forzati. Un mese in cui sarà importante riuscire a dosare le forze". Bramucci sull’anno appena concluso: "Il nostro 2022 è andato oltre l’immaginabile, siamo la squadra che ha vinto tutto, una società che s’è inventata l’ospitata dell’evento europeo, una Champions League non ufficiale ma effettiva, e che lo ha vinto, possiamo dirlo, non da favorita, visto che il Benfica è un colosso dello sport europeo e che le squadre spagnole se lo sono sempre aggiudicate loro. E poi è stato un anno eccezionale per il pubblico del PalaBadiali: erano trent’anni che non si riempiva così il palasport, ed esserci riusciti con il futsal, uno sport figliastro del carnivoro calcio a undici, per di più al femminile, è un motivo d’orgoglio in più. Ma qui la città s’è innamorata della squadra e delle ragazze e guai a chi le tocca".

g. p.