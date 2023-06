Città di Falconara, Bramucci lascia la presidenza: nuvoloni neri

"Quella di Giovinazzo è stata per me l’ultima partita da presidente e da dirigente ‘ufficiale’ del Falconara dopo 28 anni di onorato servizio. E l’ultima dell’attuale dirigenza ‘ufficiale’. Uso la parola ‘ufficiale’ perché qui una mano l’abbiamo data davvero tutti. Per ‘ufficiale’ intendo solamente quelli iscritti nei quadri legali della società".

È uno scenario clamoroso quello annunciato ieri dal numero uno del Città di Falconara, Marco Bramucci.

Gli storici vertici della società di via dello Stadio starebbero infatti meditando un’incredibile uscita di scena dalla società di calcio a cinque femminile che ha fatto vinto tutto a livello italiano ed europeo. Bramucci, ancor prima della serata odierna dove è stata organizzata una cena di fine stagione con atlete, staff, dirigenza e sostenitori, in un’ottica di totale trasparenza verso i tifosi ha ritenuto indispensabile avvertirli in anticipo, "preparali".

Un atto di lealtà senza precedenti: "Sono parole difficile da scrivere, ma ritengo giusto e doveroso iniziare già da oggi a raccontarvi la verità su quello che sta accadendo al Città di Falconara – la riflessione –. I tifosi per me, per noi, sono tutto. Perché ci avete messo tempo, soldi, passione per questa maglia, per questa squadra, per questa società. E quindi siete esattamente come noi. Nessuna differenza".

Dopo il passaggio su Giovinazzo, campo nel quale il Falconara è stato superato in gara-3 di semifinale Scudetto dal Bitonto, Bramucci ha fatto sapere che il motivo verrà presto spiegato anche attraverso "un’assemblea pubblica" perché "il Falconara è di tutti. E tutti hanno il diritto di sapere cosa ci è successo, cosa ci hanno fatto, chi ci ha aiutato, chi ha fatto finta di farlo, chi ha provato a distruggerci e chi ci è quasi riuscito".

Se le ragioni non sono ancora note, già a marzo il club aveva sottolineato le difficoltà legate a costi di gestione esorbitanti e alla mancanza delle Istituzioni non sempre partecipi nel sostenere una delle più floride realtà sportive d’Italia.

Stasera, intanto, il rompete le righe con il saluto alle ragazze prima del loro rientro a casa estivo: "Sarà l’ultima volta che vedremo tutte insieme le nostre campionesse e il loro formidabile staff - si legge nelle parole del presidente –. Ad oggi è facile presumere che molte di loro giocheranno per il Falconara solo nei ricordi indelebili che ognuno di noi custodirà per sempre. Ci tenevo a dirvelo prima dell’ultima notte del Città di Falconara, i campioni d’Europa".

Poi l’assemblea per pianificare l’eventuale futuro.

