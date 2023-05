Città di Falconara getta via la finalissima Renatinha trascina un Bitonto straripante

bitonto

7

falconara

5

BITONTO: Castagnaro, Santos, Cenedese, Renatinha, Luciléia, Nicoletti, Abbadessa, Divincenzo, Mansueto, Pernazza, Errico, Tempesta. All. Marzuoli.

CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Taty, Rozo, Pereira, Pato, Praticò, Pirro, Saluzzi, Zepponi, Taina, Ferrara, Polloni. All. Neri

Arbitri: Moro (Latina), Cini (Perugia), Pezzuto (Lecce); crono: Losacco (Bari)

Reti: 6’54’’ pt Renatinha (B), 10’54’’ Rozo (F), 11’11’’ Mansueto (B), 11’56’’ Ferrara (F), 14’07’’ Rozo (F); 8’41’’ st Taina (F), 12’39’’ Pato (F), 18’13’’ Renatinha (B), 18’44’’ Renatinha (B), 19’08’’ Renatinha (B); 1’06’’ sts Santos (B), 3’03’’ Renatinha (B)

La beffa atroce si consuma nel finale. Quando il Città di Falconara, capace di firmare l’ennesima impresa allungando fino al 2-5 a due minuti dalla fine, pregusta la vittoria capolavoro, il miracolo sportivo. Poi però si fa rimontare sul 5-5 (tripletta di Renatinha in meno di un minuto, ne firmerà cinque totali) e ai supplementari viene battuto 7-5 dal Bitonto. Saranno le pugliesi a raggiungere il TikiTaka Francavilla nella serie di finale Scudetto. Termina in gara-3 di semifinale, invece, la corsa tricolore delle Citizens abbracciate dagli eroici cinquanta tifosi che – dopo sabato – anche ieri sono tornati nel Tacco dello Stivale per sostenerle. Anche la società è grata alle falchette: "Grazie lo stesso, ragazze", scrive in un comunicato. Perché Falconara ha sognato per tutti i tempi regolamentari e oltre di raggiungere anche quest’anno la finale. Non ci è riuscita per via di un super Bitonto che, sotto di tre gol a 2’ dall’inferno, ha saputo mantenere meglio forze mentali e fisiche per tenersi vivo, riaprire la contesa e conquistare gara-3 ai supplementari al cospetto delle campionesse d’Italia e d’Europa afflitte dagli acciacchi che nel finale hanno colpito pedine fondamentali come Ferrara, Rozo, Pato e Taty. Peccato perché le Citizens quella finale, che sarebbe stata la terza consecutiva, l’hanno accarezzata a lungo prima di subire la rimonta del Bitonto poi consumata nel secondo tempo supplementare quando le forze non c’erano più. Nel primo tempo botta e risposta Renatinha-Rizo, prima dei gol di Mansueto e il ribaltone falconarese con capitan Ferrara e Rozo. Nella ripresa Taina e Pato allungano, poi si scatena Renatinha che impatta sul 5-5. Nell’extratime la doccia fredda con Santos e Renatinha. Finisce così, con Ferrara che arriva alla sirena zoppicando, nel tripudio del Bitonto e tra le lacrime delle Citizens alle quali non si può che dire grazie per quanto visto in campo al termine di tre sfide eccezionali ed emozionanti.