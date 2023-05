Tempo scaduto. Per il Città di Falconara inizia il valzer dei playoff con l’obiettivo di difendere il titolo tricolore di campione d’Italia conquistato nella passata stagione, quel 2022 etichettato da tutti come anno dei record. Questa sera, a partire dalle 19, le Citizens scenderanno in campo contro la Lazio (diretta su Futsaltv.it). Si giocherà a Fiano Romano, contro un’avversaria sempre complessa da battere. Si tratta della prima gara dei quarti di finale playoff in un match che, nel mondo del futsal, è stato comunemente ribattezzato come Derby dei Rapaci, tra falchette marchigiane e aquile romane. Uno dei grandi classici nella storia della Serie A. Per la 18esima volta le due squadre si affrontano nella massima categoria nazionale. In campionato fu 1-1 all’andata, in casa delle biancocelesti, e 7-3 per le Taty e compagne nella gara di ritorno al PalaBadiali. Il bilancio parla, in totale, tra campionato e coppe, di 8 vittorie marchigiane, 6 laziali e 3 pareggi. Un avversario che, nonostante i 25 punti in classifica di differenza nella regular season non va affatto preso sottogamba. La Lazio è sempre stata una squadra molto pericolosa dotata di grandi individualità messe in campo con maestria da mister Chilelli. I 34 gol stagionali di Alessia Grieco, le individualità di Sabrina Marchese e Jessica Marquez oltre a un portiere esperto come l’eterna Marika Mascia sono lì a testimoniarlo. Neri ritrova tutte le sue pedine dopo qualche acciacco di fine stagione. A fare il punto è il capitano del Città di Falconara, Erika Ferrara: "Sicuramente sarà una partita dura – ha detto la calcettista fermana - le abbiamo affrontate tante volte e ci hanno sempre messo in difficoltà. Ci siamo allenate e pensiamo di averla preparata bene: non vediamo l’ora di affrontarle e di iniziare questi playoff, la parte più bella della stagione".

Capitolo regolamento. Spareggi scudetto, da quest’anno per ogni gara è prevista una vincitrice. Ciò significa che se al termine dei 40’ le squadre saranno in parità si procederà ai due supplementari da 5’ ciascuno e, non bastasse ancora, ai tiri di rigore. Gara-2 si giocherà al PalaBadiali venerdì 12 sempre alle 19. Sempre a Falconara, in virtù del miglior posizionamento in classifica, l’eventuale gara-3 per accedere alle semifinali e sfidare la vincente di Bitonto–Vip Tombolo. Il sentiero tortuoso verso la vetta è appena iniziato.

Giacomo Giampieri