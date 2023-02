Città di Falconara-Pescara, il meglio del futsal al PalaBadiali

Il meglio del futsal femminile "sfila" domenica al Palasport Badiali: è tempo di Città di Falconara-Pescara, le due formazioni che hanno cannibalizzato il calcio a cinque in rosa italiano dal 2019 ad oggi, vincendo ognuno dei sette titoli in palio. Chi detiene il secondo ed il quarto miglior palmares dell’intera storia del futsal nazionale, chi ha in bacheca un titolo di campione d’Europa e chi invece ha due secondi posti sempre nella massima competizione europea, giusto per offrire un primo spunto. Appuntamento domenica alle 18 nel vecchio hangar di via dello Stadio per una sfida che pesa tantissimo, anche per la situazione di classifica. Le marchigiane navigano al terzo posto, quota 44 punti, a tre lunghezze dalla vetta occupata dal Bitonto (47). Le abruzzesi, invece, sono sopra le Citizens di due punti (46). Banale ricordare l’importanza di questo match, che è già andato in scena per ben 21 volte nella serie A femminile. Per capirci, stiamo parlando della seconda classica assoluta della massima serie nazionale per longevità da quando esiste il campionato italiano. Dieci sono i successi abruzzesi, sette quelli delle falchette, quattro i pareggi. All’andata finì 3-0 per le biancazzurre di mister Dudù Morgado, ma immeritato per quanto Erika Ferrara e compagne riuscirono ad esprimere sul parquet, sfoderando - forse - la migliore prestazione stagionale e chiudendola - però - senza gol. I biglietti sono già disponibili online sul sito di Vivaticket.com e nei centri convenzionati Vivaticket Italia. A Falconara Marittima c’è la T18 Tabaccheria dell’Auditorium sita in via Marsala. I botteghini apriranno al Palasport Badiali domenica mattina, dalle 10.30 alle 12.30 e poi dalle 16 in poi. "Ci sono eventi che non hanno bisogno di presentazioni. C’è solo da fissare la data, domenica alle 18, segnarsi il posto, il vecchio hangar di via Stadio, e cercare assolutamente di non mancare per nessuna ragione al mondo – scrive il club sui social per caricare il pubblico -. Perché si incontrano di nuovo coloro che hanno scritto le gesta recenti di questo sport, dando vita ad una rivalità sportiva spaziale diventata una vera e propria saga".