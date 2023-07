Città di Falconara s’iscrive alla A "Merito dell’amore dei cittadini"

Il Città di Falconara è di Falconara e dei suoi cittadini, che hanno provveduto tramite libere erogazioni a permettere l’iscrizione al prossimo campionato di serie A. E’ un momento molto difficile nella storia della società cittadina campione d’Italia e d’Europa, un momento passato attraverso delle assemblee pubbliche in cui l’attuale dirigenza ha anche cercato di cedere il testimone. Ma il passaggio dell’iscrizione al campionato, avvenuto grazie ai cittadini, è un evento storico, che potrebbe essere un segno che qualcosa si muove. "Il Città di Falconara, ricevuto il lasciapassare della Covisod ,è ufficialmente iscritto al campionato di serie A femminile stagione 2023-24, il suo undicesimo campionato di massima serie consecutivo – scrive la società falconarese sulla sua pagina Facebook –. Intendiamo ringraziare di cuore il sindaco Stefania Signorini per la prontezza e la celerità con cui ha saputo dirimere la questione della disponibilità dell’impianto sportivo. Comunichiamo che le quote di iscrizione e il versamento della cifra parificante la fidejussione sono state unicamente raccolte attraverso le erogazioni liberali effettuate dalla nostra comunità. La gente ci ha salvato ancora. La gente ci salverà". E’ la prima tappa per la partecipazione al prossimo campionato, ma è quella fondamentale e arriva grazie all’aiuto della gente di Falconara, come specifica il presidente Marco Bramucci: "Siamo arrivati a questo punto dopo un percorso lungo, sviluppatosi d’estate attraverso tre assemblee. Avevamo provato anche a creare una nuova società che agevolasse sia la costruzione della squadra sia il mantenimento di un livello più competitivo. Però non è stato possibile, non abbiamo trovato persone che si prendessero la responsabilità nei ruoli amministrativi – racconta Bramucci –. Di fatto nel momento finale la comunità ci ha chiesto di fare un sacrificio e di andare avanti così, ed è quello che io come presidente, il vicepresidente Mondini e il vecchio direttivo abbiamo fatto, ma abbiamo detto che sarà una squadra ben diversa da quelle passate". Ora questo passo importantissimo, in cui Falconara ha risposto presente per le sue Citizens, permettendo loro l’iscrizione al prossimo campionato: "Ringraziamo le persone che hanno effettuato queste erogazioni liberali e permesso alla società di iscriversi in pantofole dopo aver raccolto una bella cifra in pochi giorni – conclude Bramucci –. Un piccolo azionariato popolare che svilupperemo. Diciamo grazie al senso di comunità della nostra città, è la vittoria più grande che potevamo attenderci. Questo sport ,bisogna essere onesti nel dirlo, ha più una valenza sociale che una popolarità vera e propria".

g.p.