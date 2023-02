Cittadella sportiva a Passo Varano, c’è l’ok

Cittadella sportiva dell’Ancona a Passo Varano, il documento per la modifica del piano delle alienazioni collegato al progetto passa in consiglio comunale. La maggioranza ha blindato il testo presentato dalla giunta Mancinelli arrivando al risultato atteso, l’approvazione della delibera nonostante il parere contrario di parte delle opposizioni. Bocciati invece tutti e tre gli Ordini del giorno a corredo della delibera presentati dalla stessa opposizione, ossia i documenti di Angelo Eliantonio (Fratelli d’Italia), Gianluca Quacquarini (Gruppo Misto) e Francesco Rubini (Altra Idea di Città).

Il documento approvato ieri è propedeutico alla realizzazione di un centro sportivo di livello, come tutte le società di calcio che puntano in alto dovrebbero avere.

In pratica si tratta della modifica del piano delle alienazioni e le valorizzazioni immobiliari del patrimonio comunale per il triennio 2023-2025. Di fatto è stata approvata la variante parziale al Prg per uno spazio di proprietà del Comune, inutilizzato e anzi in forte stato di abbandono e degrado.

Siamo a Passo Varano, per la precisione il pezzo di terra, oggi assediato dalla vegetazione priva di alcun pregio, che va dal parcheggio antistante la stazione ‘fantasma’ di Ancona ‘Stadio’, fino a via Filonzi, lambendo la ferrovia e il vivaio Ciavattini. A un’area inizialmente dedicata di quasi 50mila metri quadrati ne è stata aggiunta un seconda, assolutamente collegata di circa la metà, per complessivi 75mila metri quadrati. In questa landa desolata dovrebbe sorgere il centro sportivo, con tanto di foresteria e strutture varie, da affidare all’Ancona Calcio.

Una struttura dedicata ai vivai e non solo, una casa per la società biancorossa come tutte le società di un certo livello hanno, invece di costringere le rappresentative giovanili a peregrinare in varie strutture del territorio. Siamo ancora nella fase preliminare di un piano che dovrà superare diversi livelli amministrativi, tra cui la fase progettuale. Come anticipato in precedenza la maggioranza ha bocciato i tre Odg. Quello di Quacquarini puntava a destinare i proventi della vendita dell’area valorizzata per la realizzazione di una rotatoria tra la Cameranense e l’asse Nord-Sud. Bocciato l’Odg di Rubini che chiedeva di riprendere il progetto di Metropolitana di Superficie collegandola alla stazione ‘Stadio’.

Infine quello di Angelo Eliantonio che puntava a riattivare la navetta gratuita per i trasporti allo stadio del Conero in occasione delle partite interessate dall’ordinanza di viabilità speciale.

