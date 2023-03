Classifica, altri risultati e prossime partite

È ancora giornata di derby nel girone E della B maschile. Osimo cercherà di rialzare la testa dopo la batosta di Ancona ospitando sabato un Loreto affamato di punti salvezza. I dorici invece scenderanno a Porto Potenza Picena, mentre Castelferretti vorrà continuare la serie vincente, in casa, contro il Volley 79 Civitanova. B maschile (girone E), 19^ giornata. Altri risultati: Volley 79 Civitanova-Macerata 0-3, San Giovanni in Marignano-Montorio 3-2, Turi-Lube Civitanova 3-1, Modugno-Molfetta 3-2, Castellana Grotte-Potentino 0-3. Classifica: Molfetta 51; Turi 49; Osimo 41; Potentino 40; Macerata 37; Ancona 35; Castelferretti 32; Montorio 30; Modugno 20; San Giovanni in Marignano 18; Loreto 17; Civitanova 12; Volley 79 Civitanova 10; Castellana Grotte 7. Prossimo turno. 18032023: Potentino-Ancona (ore 18:30), Osimo-Loreto (ore 17:30), Castelferretti-Volley 79 Civitanova (ore 18), Lube-Civitanova-San Giovanni in Marignano, Montorio-Turi, Macerata-Modugno, Molfetta-Castellana Grotte.